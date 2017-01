Traqueur complète le portfolio d'ARC Europe Group

Les deux entreprises ont entériné un partenariat qui vise à faire de Traqueur la solution de tracking du prestataire de service d'assistance, engagé auprès des constructeurs.

ARC Europe Group ajoute une référence à son catalogue. Le spécialiste de l'assistance routière, qui opère pour le compte de plusieurs constructeurs, sur le continent, a fait appel aux compétences de Traqueur pour enrichir son offre d'une solution de tracking, a-t-on appris par voie de communiqué.

La société basée à Saint-Cloud (92) va proposer son système télématique à ARC Europe Group de sorte à ajouter la récupération des véhicules après-vol. Une évolution déjà adoptée par Volvo il y a quelques semaines, dans le cadre du contrat Volvo On Call. De fait, en plus de l'assistance (eCall et bCall), les clients de la marque suédoise voient leur véhicule sécurisé par Traqueur.

L'avenir de ce contrat se prépare. Pour l'heure, ARC Europ Group et Traqueur interviennent sur un périmètre européen, mais les discussions ont été entamées pour étendre la couverture à d'autres continents, ont-ils fait savoir dans leur communication.