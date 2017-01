Bilan positif pour le marché du VE

Avec plus de 27000 immatriculations, l'industrie du véhicule électrique progresse de 26%, lors du dernier exercice, alors que le nombre de points de recharge publics installés dans l'Hexagone frôle désormais les 16000 unités.

Alors que ses ventes ont une nouvelle fois progressé en décembre, de l'ordre de 27%, à hauteur de 2819 unités, le marché du véhicule électrique vient de réaliser un exercice 2016 assez logiquement record. Selon les derniers chiffres de l'Avere-France, 27307 immatriculations de VE ont été dénombrées l'an dernier dans l'Hexagone, soit un résultat en hausse de 26% sur un an, bien aidé par une offre de plus en plus développée ainsi que par un nombre de points de charge accessibles au public en très nette progression lors des douze derniers mois (+57%). L'Avere note que le parc de VE en circulation représente désormais environ 93000 véhicules.

Le segment des VE à particuliers a été le principal pourvoyeur de ventes avec un total de 21751 unités contre 17268 en 2015 (+26%). Dans une année marquée par la sortie de trois nouveaux modèles (Citroën e-Mehari, Hyundai Ioniq, Tesla Model X) et par celle des premières Renault Zoé avec 300km d'autonomie réelle, ce segment représente désormais 1,08% des ventes totales d'automobiles neuves après avoir atteint un pic en décembre (1,45%). Côté modèles, la Zoé, justement, continue de dominer le marché et totalise sur 2016 11404 immatriculations (+9,6% et 52% de PDM) alors que les Nissan Leaf (3887 unités) et BMW i3 (1347 unités) complètent le podium.

Le segment des utilitaires électriques a connu une année 2016 plus contrasté. Si celui-ci progresse sur un an de 12,9%, à hauteur de 5556 immatriculations, la dynamique négative entrevue lors de certains mois ainsi que la baisse de son leader – la Renault Kangoo ZE s'étant écoulé à 2389 reprises, soit 15,7% de moins qu'en 2015 – ne lui permettent pas de jouer un rôle moteur dans le développement de ce marché. Alors que les Ligier Pulse4, qui réalisent au passage un bond de 249% sur un an (755 ventes), et Peugeot Partner (+212%, 441 unités) s'emparent des deuxième et troisième strapontins, les ventes de VUE ont représenté 1,35% des ventes totales de VU en France.

Dernière catégorie recensée par l'Avere, celle des véhicules hybrides rechargeables présente elle aussi un bilan positif. Les 6467 VN équipés de cette technologie écoulés l'an dernier permettent à ce segment de croître de 28% alors que l'arrivée de sept nouveaux modèles a grandement favorisé cette dynamique. Le dernier exercice aura profité aux modèles récents, ceux commercialisés en 2015 ayant moins bien performé lors des douze derniers mois. Numéro un du genre, la Volkswagen Golf GTE maintient son rang, mais recule de 37,4% (1060 immatriculations). Le SUV de Volvo, le XC90, termine l'année en deuxième place (742) et l'Audi A3 en troisième (659).