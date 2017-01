Le groupe VW redevient Numéro 1

Avec 10,31 millions de ventes (+3,8%), le groupe allemand retrouve la place de numéro un mondial à l'issue d'un exercice 2016 très particulier avec le Dieselgate et le déploiement du plan stratégique Together-Strategy 2025.

2016 restera comme une année compliquée pour le groupe VW, mais aussi celle qui devrait le reconduire à la place de numéro un mondial. En effet, avec 10,31 millions de véhicules livrés à travers le monde, le groupe Allemand devrait devancer Toyota, qui estime ses ventes calendaires à 10,02 millions d'unités.

Si le commerce a été au rendez-vous, il faudra attendre pour les résultats financiers car, durant cet exercice 2016, le groupe a dû faire face à plusieurs situations pas vraiment prévues. En effet, en plus des provisions liées au Dieselgate, la redéfinition et le déploiement du plan Together-Strategy 2025 auront également coûté au constructeur.

Cela étant, en attendant les 25 modèles électriques à l'horizon 2025, les résultats enregistrés par la gamme actuelle sont bons puisque la totalité des marques du groupe, à l'exception de MAN, affichent un bilan annuel des ventes positif. La palme de la croissance revenant à VW VUL, qui ne pouvait pourtant pas encore compter sur son nouveau Crafter. Au sujet des zones géographiques, si l'Amérique du Sud est, une fois de plus, dans le rouge, les autres territoires progressent avec une mention spéciale pour la Chine, mais aussi l'Europe. En effet, le groupe affiche une croissance de 4% en Europe (+3,4 % à l'Ouest et +7% en Europe centrale et Est).

Naturellement la Chine reste omniprésente avec près de 4 millions de ventes (3,982 millions) sur les 10,3 millions. Un pays qui représente 38,6% des ventes du groupe.

Marchés Déc. 2016 Evo % Cumul 2016 Evo % Europe 340 600 +9,2 4 206 500 +4 Dont Ouest 282 100 +9,2 3 548 500 +3,4 Amérique du Nord 94 000 +10,3 939 100 +0,8 Dont USA 65 000 +16,1 591 100 -2,6 Amérique du Sud 36 500 +5 421 300 -24,6 Dont Brésil 24 200 -4 257 800 -33,9 Asie-Pacifique 418 000 +15,7 4 318 700 +9,7 Dont Chine 390 600 +18,6 3 982 200 +12,2 TOTAL 933 300 +11,8 10 312 400 +3,8

Marques Déc. 2016 Evo % Cumul 2016 Evo % VW 567 900 +16,4 5 987 800 +2,8 Audi 157 400 -0,6 1 871 300 +3,8 Skoda 91 500 +5,7 1 127 700 +6,8 Seat 30 500 +8 410 200 +2,6 Porsche 19 500 +28 237 800 +5,6 VW VUL 46 200 +14,2 480 100 +11,4 MAN 10 700 -9,7 102 200 -0,2 Scania 7 600 +17,8 80 800 +5,5 TOTAL 933 300 +11,8 10 312 400 +3,8

Source : VW Group