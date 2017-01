Akka vise la reprise de Gigatronik

AKKA Technologies annonce être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société Gigatronik en vue de son acquisition.

Akka cherche à accroître son influence. Par la voie d'un communiqué, le groupe a fait savoir qu'il menait actuellement des négociations exclusives avec les actionnaires de la société allemande Gigatronik. En cas de succès, Akka Technologies gagnera des compétences dans le registre de l'Internet des objets, de la mobilité, la connectivité, l’infotainement, la navigation autonome et l’informatique embarquée.

Gigatronik a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires supérieur à 100M€ en German GAAP, en forte croissance. A la reprise des activités de Mbtech, Akka Technologies n'avait pas caché son ambition de faire de l’Allemagne le second pilier de son développement à l’international, aux côtés de la France. Conformément à cet objectif à moyen terme, l'entreprise d'ingénierie poursuit, en Allemagne, sa stratégie de montée en valeur ajoutée et de diversification autour des trois bassins industriels à fort potentiel : l’Allemagne du Nord, du Sud-Ouest et du Sud-Est.