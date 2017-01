Skoda au mieux en attendant ses SUV

Bien que l'offensive SUV ne débute qu'en 2017 pour Skoda, cela ne l'a pas empêché d'établir un nouveau record de ventes en 2016.

Avec une croissance de 6,8%, Skoda a livré plus de 1,1 million de véhicules à travers le monde l'année dernière. C'est 72200 de plus qu'en 2015 et sans doute largement moins qu'en 2017. En effet, cette année s'annonce chargée pour le Tchèque avec pas moins de trois lancements majeurs qui feront notamment entrer la marque de plain-pied dans l'univers des SUV.

Certes, l'Octavia faceliftée, prévue pour ce premier trimestre, n'est pas un SUV, mais ce modèle reste son best-seller avec plus de 455000 unités en 2016. En mars, ce sera au tour du Kodiaq de prendre la route, "apportant un nouveau potentiel de croissance à Skoda", a souligné Bernhard Maier, le patron de Skoda, dans un communiqué. Enfin, en fin d'année 2017, Skoda lèvera le voile sur le nouveau Yéti qui répondra cette fois à la totalité des caractéristiques SUV du moment.

Un nouveau potentiel que la marque pourra exploiter dans toutes les zones où elle opère. Les SUV se vendent comme des petits pains dans toute l'Europe, mais aussi en Chine. Pays où la marque a enregistré sa plus belle croissance en 2016 avec 12,5% de progression pour voir ses ventes grimper à 317000 unités. Les résultats en Europe ne souffrent pas la critique avec des croissances à deux chiffres dans de nombreux pays comme la France, l'Italie, l'Irlande, la Pologne, etc. En Allemagne, le plus gros marché européen de la marque affiche quant à lui une croissance de 4,1% avec 165200 livraisons.

Ventes mondiales 2016 de Skoda 2016 2015 Evo % Europe Ouest 455 200 430 900 +5,7 Europe Est 35 100 32 700 +7,2 Europe centrale 183 800 172 100 +6,8 Chine 317 100 281 700 +12,5 Autres 136 500 138 100 -1,2 TOTAL 1 127 700 1 055 500 +6,8

Ventes Skoda par modèle