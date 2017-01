Ateca, fer de lance de Seat

Soutenues par le lancement de l'Ateca, les ventes de la marque espagnole ont progressé de 2,6%, à 410200 unités. En outre, si l'Europe de l'Ouest reste le principal périmètre de la marque, celle-ci se découvre de nouveaux territoires. Et 2017 s'annonce riche en lancements...

L'exercice 2016 s'est conclu pour Seat sur une progression de ses ventes mondiales de l'ordre de 2,6%, à 410200 véhicules écoulés. Il s'agit non seulement de la quatrième année de croissance commerciale consécutive pour la marque, mais également de son meilleur résultat depuis 2007.

Symbole de cette croissance : l'Ateca. Le premier SUV de la gamme, lancé en juillet dernier et qui porte en lui tous les espoirs de la marque, a stimulé les ventes puisque le véhicule a été vendu à 24000 unités sur le second semestre 2016, permettant à la marque d'enregistrer sur cette même période une progression de 5,3%.

78% des ventes en Europe de l'Ouest

L'Europe de l'Ouest reste bien entendu le premier pôle géographique de la filiale du groupe Volkswagen. Sur ce périmètre, Seat y a écoulé 319900 unités (+2,2%), soit 78% de son total. La marque a notamment maintenu ses positions sur les principaux marchés européens : si elle progresse en Italie (+3,9, à 16500 unités) et en Allemagne, son premier marché, avec 90000 unités (2,5%), elle stagne aussi sur son marché local, l'Espagne (77200 unités, à +0,1%), au Royaume-Uni (47400 unités, +0,5%) et en France (22500 unités, à +0,5%). A noter que sur ces cinq marchés, la marque espagnole écoule tout de même 62% de ses ventes globales.

Malgré tout, Seat a connu de nouveaux élans sur d'autres marchés du Vieux Continent, principalement en Autriche (+12,9%), en Suède (31,3%), au Portugal (+17%), en Pologne (+22%) et en République tchèque (+3,2%).

De nouveaux territoires

Par ailleurs, Seat a aussi réussi à percer hors de son périmètre historique. En effet, la marque espagnole a connu un record historique en Turquie avec 19700 VN écoulés, à +41,7%, ainsi qu'en Israël (8000 unités, à 6,2%). De l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, Seat a de plus totalisé 24500 VN, en progression de 1,5%. L'année 2016 a également permis à la marque de connaître de nouveaux marchés plus exotiques. En effet, la commercialisation de ses modèles a démarré notamment en Malaisie et à Singapour après la Moldavie et la Palestine un an plus tôt.

Une année riche en produits en 2017

En 2017, Seat espère aller au-delà de ces résultats de 2016 au regard de sa riche activité produits. Outre la commercialisation de l'Ateca sur une année pleine, la marque verra sa gamme s'enrichir de l'arrivée d'un nouveau petit SUV, l'Arona, sans oublier les renforts notables de la León restylée et de la nouvelle Ibiza. Enfin, du point de vue financier, Seat a enregistré un bénéfice opérationnel de 137 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit neuf fois plus que sur la même période de l'année antérieure.

