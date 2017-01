Frédéric Vasseur quitte déjà Renault F1

A la tête de l'écurie depuis un an et le retour de la marque au losange en F1, Frédéric Vasseur a choisi de démissionner. Des divergences internes semblent expliquer ce choix.

Recruté en 2016 pour apporter toute son expérience du sport automobile à la marque Renault qui allait amorcer avec lui son retour dans la plus prestigieuse des compétitions automobiles, Frédéric Vasseur ne sera finalement resté qu'une saison à la tête de l'écurie Renault Sport F1. Alors que, dans un communiqué, les deux parties expliquent se séparer "d'un commun accord et espèrent travailler ensemble dans le futur sous une autre forme", la réalité semble bien différente.

Si l'absence de performances notables lors de la saison 2016 (neuvième sur onze au classement constructeurs avec huit petits points récoltés en Russie, au Mexique et à Bahreïn) aurait pu expliquer cette décision, il semblerait que ce soit bien davantage des problèmes de gouvernances internes qui aient motivé l'ancien patron d'ART Grand-Prix à plier bagage. Sa relation avec Cyril Abiteboul, directeur général de la structure, ou plutôt l'absence de relations avec ce dernier a ainsi créée d'énormes dissensions entre les deux hommes.

"On sentait que la structure était quelque chose qui pesait à Frédéric, qui a besoin de beaucoup d’autonomie et qui en a toujours eu beaucoup dans sa vie, a expliqué Cyril Abiteboul à nos confrères d'Infosport+. Quand on est dans une structure dont on n’est pas actionnaire, dont on n’est pas fondateur, une structure qui porte un nom et une marque différente forcément, ça implique quand même un peu de concessions concernant la prise de décision".

Des mots forts auxquels Frédéric Vasseur n'a pas souhaité répliquer, s'abstenant de tout commentaire depuis l'annonce de son départ. La perte de ce dernier, formateur des champions du monde Lewis Hamilton et Nico Rosberg au travers d'ART, constitue quoi qu'il arrive un coup dur pour la marque au losange. Deux mois et demi avant le début de la saison (Melbourne, 26 mars), cette dernière doit ainsi plancher sur une nouvelle organisation qui sera sans doute dévoilée le 21 février prochain lors de la présentation de la monoplace 2017.