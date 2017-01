Axalta présente la couleur de l'année 2017

Après le Bleu Brillant et le Rouge Rayonnant mis en avant lors des deux derniers exercices, le fabricant spécialisé a choisi de faire du Gris Galant sa couleur automobile de l'année.

Comme il est de coutume en chaque début d'année, Axalta Coating Systems a dévoilé la teinte qui constituera d'après lui la référence star des douze mois à venir. Alors que 2015 avait couronné le Bleu Brillant, que 2016 avait permis de mettre en lumière le Rouge Rayonnant, l'année 2017 sera placée sous le signe du Gris Galant. Une couleur "renforcée par des paillettes bleues et argentées qui produisent un effet scintillant unique et des nuances sombres qui enrichissent la finition, y apportant une touche de sophistication", comme le détaille le fabricant.

De façon plus terre à terre, le choix du Gris Galant s'explique aussi par le fait que de nombreux marchés sont aujourd'hui fortement intéressés par des palettes de couleurs neutres. Une base de gris, renforcée par "de petits soupçons de reflets", permet alors de répondre à cette demande tout en créant une teinte plus travaillée et plus spectaculaire. "Chez Axalta, nous surveillons les tendances du secteur automobile et prévoyons la façon dont les goûts évoluent", ajoute Nancy Lockhart, responsable marketing couleur de la société.

Présentée en avant-première au salon de l'Automobile 2017 de Détroit, la couleur de l'année occupera prochainement une place de choix lors d'un événement caritatif organisé par Axalta et continuera ensuite d'être mise en avant lors des douze prochains mois.