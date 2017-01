Les bonnes opérations du groupe Degenève

Membre historique du réseau Toyota, l'opérateur a repris les affaires du groupe Guillerminet : trois concessions totalisant 800 VN. Une acquisition qui permet aussi à Jean-Pierre et Jean-Marie Degenève, père et fils, de doubler le CA du groupe, tout en représentant la marque sur quatre départements distincts.

C'est une belle opération que vient de réaliser le groupe Degenève au sortir de l'été dernier. Une opération qui était d'ailleurs passée presque inaperçue au sein d'un réseau Toyota où la concentration est de mise ces derniers temps. En effet, en quelques mois, plusieurs opérateurs, et non des moindres, les groupes Gaist, Colin et Chabot, se sont particulièrement distingués en reprenant à tous de bras de nouvelles affaires.

Un CA de 80 millions d'euros en vue

Le groupe Degenève a donc imité ses confrères en reprenant l'été dernier les trois affaires Toyota du groupe Guillerminet basées à Bourg-en-Bresse (01), Mâcon (71) et Lons-le-Saunier (39). Trois sites, sur trois nouveaux départements, qui totalisent 800 VN dans la marque japonaise et qui permet aussi au groupe de voir son chiffre d'affaires doubler : de 42 millions d'euros, celui-ci a désormais un potentiel de près de 80 millions d'euros. Et de voir aussi le groupe Degenève se consolider parmi les groupes de taille moyenne avec un potentiel de ventes approchant désormais les 2000 Toyota, 250 Lexus et 2000 VO. Le groupe va aussi voir son organisation évoluée : Le patriarche, Jean-Pierre (73 ans), gère les affaires historiques de Annemasse, Thonon et Sallanches (74) quand le fils, Jean-Marie (40 ans) s'occupera de la nouvelle plaque avec les sites repris.

Une croissance externe qui ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter là. "Nous sommes en négociation pour reprendre un nouveau site, toujours dans la marque Toyota, à Villefranche-sur-Saône mais rien n'est fait. Si l'opération se concrétise, elle devrait apporter un volume supplémentaire de 400 VN", concède Jean-Pierre Degenève.

42 000 Toyota vendues !

Ce dernier reconnaît que ces développements permettent au groupe d'exister un peu plus au sein du réseau Toyota et de faire résonnance au nom Degenève. Mais ajoute aussi "qu'il ne cédera pas à la tentation de reprendre au-delà du nécessaire. Notre groupe est avant tout un groupe familial et régional". Un réseau au sein duquel, le groupe est pourtant loin d'être un inconnu. En effet, le groupe Degenève est "le plus ancien distributeur de la marque avec l'ouverture du premier garage en 1971 et 42000 Toyota vendues à ce jour", explique-t-il fièrement. L'histoire de la famille remonte même au tout début du 20ème siècle ponctuée aussi par une aventure de 60 ans avec Renault. Jean-Pierre Degenève est intarissable sur le sujet. Outre le fait qu'il possède quelques pièces rares (L 2000, NSX, LFA …), il se dit aussi fier de représenter "une marque qui a pris la meilleure orientation possible avec ce choix de l'hybride qui a une avance considérable sur la concurrence".

Sans oublier de saluer une clientèle qu'il qualifie de "la meilleure, la plus fidèle et la plus sûre aussi ". Le groupe Degenève le leur rend bien : l'opérateur est régulièrement salué par le constructeur lors de ses prix Ichiban qui couronnent les meilleurs distributeurs du réseau. En 2015 et 2014, le groupe, et particulièrement la concession d'Annemasse, fut récompensé par son concédant pour les résultats obtenus en matière de satisfaction client, tant au niveau des ventes que de l'après-vente.