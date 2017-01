L'Ontario se conjugue toujours avec auto

Honda, avec l'aide de la province et de l'Etat Fédéral, va injecter 492 millions de dollars dans son usine d'Alliston. L'occasion pour l'Ontario de rappeler qu'il veut rester une terre automobile majeure.

A l'heure où le Président élu Donald Trump fait une fixette sur les usines automobiles mexicaines, Honda vient d'annoncer un nouvel investissement sur son site ontarien d'Alliston au Canada. Pays faisant aussi partie de l'Alena comme le Mexique où Honda dispose d'ailleurs d'une usine où sont assemblés les CR-V, HR-V et Fit.

En attendant les décisions ou non de la nouvelle administration fédérale américaine, l'industrie automobile ne va pas se figer et doit continuer à investir pour rester performante. Ainsi, Honda va moderniser son site canadien avec notamment la construction d'un nouvel atelier de peinture qui permettra de réduire de 44 % les émissions de gaz à effet de serre.

Les lignes de production vont également recevoir de nouvelles technologies afin de mieux appréhender les nouveaux matériaux et leur technique de soudage ou collage. Enfin, la partie R&D ne sera pas oubliée avec une large mise à niveau des instruments de création allant des logiciels au prototypage.

La facture de cette remise à niveau se monte à 492 millions de dollars et le Gouvernement de l'Ontario participera à hauteur de 41,8 millions de dollars tout comme le Gouvernement Fédéral d'Ottawa. Des sommes versées sur trois années. Pour Brad Duguid, ministre du développement économique et de la croissance du gouvernement de l'Ontario, "la technologie et l'innovation évoluent sans cesse, c'est pourquoi il est capital de conserver la compétitivité du secteur automobile de l'Ontario sur le marché mondial."

Une nécessité pour la province canadienne, partageant sa frontière avec le Michigan et Détroit, car depuis plusieurs années les investissements automobiles en Amérique du Nord se font essentiellement au Mexique. Il faut se souvenir qu'au milieu des années 2000 l'Ontario était le premier producteur automobile d'Amérique du Nord. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec environ 2,2 millions d'unités.

Honda représente 17 % de la production automobile de l'Ontario avec, en 2015, un total de 385 000 Civic et CR-V qui sont sortis des chaines d'Alliston mais aussi 221 000 mécaniques. L'usine emploie aujourd'hui 4000 personnes et cet investissement sécurise ces postes tout comme plus de 1000 emplois indirects chez les équipementiers implantés non loin. Rappelons que la province accueille en plus de Honda, des usines de FCA, GM, Ford, Toyota et Hino.