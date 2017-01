Rocket Fuel : la data de la semaine

Dès le début, il y a peu d'hésitation. Selon les statistiques de Rocket Fuel, la majeure partie des acheteurs ont une liste restreinte de véhicules à l'entame du parcours qui mène aux concessions.

II n'y a pas de place pour les approximations. Le consommateur français arrête majoritairement une liste de deux choix lorsqu'il prend la décision d'acquérir un nouveau véhicule, à en croire les données collectées par Rocket Fuel. En moyenne, un prospect considère 2,5 issues à sa démarche.

Rocket Fuel met en exergue le caractère particulier des clients fidèles. Plus de 40% d'entre eux ont deux véhicules en tête et plus de 20 % ont un choix bien arrêté de modèle. Il est intéressant de souligner que 10 % environ n'ont aucune idée du VN pour lequel ils opteront.

A la fin de la recherche, la moyenne tombe à 1,7 (1,6 chez les clients fidèles). Plus précisément, 40% des Français ont un seul produit en vue et 30% en ont deux. A noter que 10% des acheteurs n'ont aucun modèle à citer, même après étude des offres du marché.