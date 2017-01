TomTom étend son inflluence en Amérique du Sud

Le fournisseur de service ajoute deux pays à la zone de couverture de son info trafic. Désormais, les conducteur argentins et colombiens pourront profiter du service.

Deux de plus. TomTom a officialisé, il y a quelques jours, l'introduction de son service d’info trafic en temps réel en Argentine et en Colombie. Ce qui porte ainsi la couverture en Amérique du Sud à quatre pays, après le Brésil et le Chili, et à 54 pays au total à travers le monde, rappelle le groupe dans son communiqué.

Cette double opération résulte de l'augmentation du nombre de sources de localisation, dans ces pays, pour alimenter le service de trafic en temps réel de TomTom. D'après les chiffres transmis par le groupe néerlandais, le volume dépasse à présent les 500 millions de produits connectés, incluant les smartphones, les systèmes de transport et les PND.

TomTom, qui lors du CES de Las Vegas faisait l'objet d'une annonce de Nvidia, promet que la progression des volumes de données collectées ouvre la voie à d'autres possibilités de géo-expansion pour 2017, sans préciser les régions visées.