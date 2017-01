Allopneus investit 40 millions dans une nouvelle plateforme

Elle sera située à Valence, dans la Drôme, est permettra de mieux alimenter le Sud de l'Europe avec un stock de 600000 pneus.

(AFP)

Le site de vente de pneumatiques sur internet Allopneus.com, détenu à 40% par le groupe Michelin, a annoncé jeudi avoir choisi Valence (Drôme) pour implanter son deuxième site logistique français, avec à la clef la création, à terme, de 250 emplois.

Le leader français de la vente de pneus en ligne, dont le siège social est implanté à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), disposait déjà d'une plateforme logistique à Oignies (Pas-de-Calais), mais celle-ci arrive à saturation. Le nouveau centre, d'une superficie totale de 84000 mètres carrés, permettra de stocker 600000 pneumatiques. L'investissement a été chiffré à 40 millions d'euros.

Allopneus a choisi Valence pour sa localisation à la croisée des autoroutes A7 (entre Lyon et Marseille) et A49 (entre Valence et Grenoble). La société utilisera également le Rhône, qui traverse la préfecture de la Drôme, pour acheminer un millier de conteneurs par an.

"Nous allons dérouter certaines barges de Rotterdam (alimentant la plateforme d'Oignies, ndlr) vers Fos-sur-Mer", a expliqué Didier Blaise, PDG de la société, lors d'une conférence de presse avec le maire (LR) de Valence, Nicolas Daragon. Le nouveau site permettra à l'entreprise de se positionner sur les marchés espagnols et italiens.

Les travaux débuteront le 30 janvier pour permettre une entrée en service en septembre des premiers bâtiments. Le chiffre d'affaires d'Allopneus s'élevait à 250 millions d'euros en 2016, correspondant à une part du marché national de 10%.

M. Daragon a estimé que la décision d'Allopneus confirmait "l'attractivité de la zone", dont la "vocation logistique" est ainsi confirmée. La plateforme du spécialiste du bricolage Leroy-Merlin pour le sud-est s'était déjà implantée à Valence sur 56000 m2 en 2007.