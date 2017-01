Baidu s'appuie (toujours plus) sur Here

Une alliance vient de se renforcer dans la cartographie. Pour couvrir ses besoins hors d'Asie, Baidu a choisi de confirmer chez Here.

Le monde de la cartographie est en pleine ébullition. Une dizaine de jours après les annonces de Nvidia au CES de Las Vegas, Here et Baidu ont communiqué les grandes lignes d'un contrat commercial à peine entériné entre les deux groupes. Celui-ci fait de Here le fournisseur de données cartographiques du Chinois, dans tous les pays hors d'Asie.

Cet accord renforce des liens tissés il y a deux ans entre Here et Baidu. Le groupe repris par Audi, BMW et Daimler en 2016 est déjà partenaire de Baidu Maps pour ses services en ligne et mobiles en Asie du Sud-Est, Chine exclue. Ce nouveau partenariat revient à franchir une étape, en s’étendant à plus de 150 pays. Baidu souhaite ainsi couvrir les besoins de ses clients chinois qui voyagent en Europe et dans le monde, avec une qualité de service équivalente à celle proposée sur les terres de l'Empire du milieu.

Pour mémoire, Baidu Maps, qu'on peut comparer à Google Maps, compte 350 000 utilisateurs actifs à travers le monde, selon les chiffres communiqués par le groupe chinois. A plus long terme, ces accords vont certainement prendre une tout autre dimension. Baidu s'assure les compétences de Here à l'heure où chacun collecte des données suffisemment précise pour équiper les véhicules autonomes.