Top départ pour la Micra

Les premiers exemplaires de la citadine de Nissan, repositionnée sur le segment B, sont sortis de l'usine Renault de Flins.

"Le début de la production de la nouvelle Micra est un moment important symbolisant l’esprit de coopération qui règne au sein de l’Alliance Renault-Nissan", s'est félicité Paul Willcox, Chairman de Nissan Europe, dans un communiqué.

Développée sur une version modifiée de la plateforme V de Nissan, la Micra a donc rejoint les Clio et Zoé sur les chaines de l'usine de Flins. Une usine au plus près des clients européens et dont le rythme annuel de production devrait flirter avec les 130000 unités.

La production de cette citadine revient donc en Europe après sept années notamment passées en Inde pour les modèles vendus en Europe. Un modèle emblématique pour Nissan qui s'est écoulé à plus de 7 millions 'unités depuis son lancement dont 300 000 en France. Sur notre continent, la Micra est apparue pour la première fois en 1983 et cette cinquième génération prendra la route mi-février sur les principaux marchés avec une offre mécanique regroupant deux blocs essence et un bloc Diesel. Notez que c'est aussi le retour du Diesel que la génération précédente, sur le segment A, avait abandonnée.

Avec cette nouvelle Micra, Nissan se repositionne sur le segment B qui demeure le plus important en France et l'un des plus importants en Europe. Avec elle Nissan va tenter de rééquilibrer quelque peu ses ventes. En effet, si le japonais a profité pendant une petite dizaine d'années de ses SUV Qashqai, X-Trail ou Juke, aujourd'hui il doit naturellement faire face à une concurrence de plus en plus nombreuse et les ventes s'en ressentent. Par exemple en France, le constructeur a reculé de 6,8 % en 2016 sur le marché VP alors que ce dernier a gagné 5,1%.