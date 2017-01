Valeo prend le contrôle d'Ichikoh

Valeo vient d'annoncer le succès de son OPA sur le spécialiste de l'éclairage japonais Ichikoh, renforçant de facto ses positions en Asie.

Après Peiker, Spheros ou encore FTE, Valeo poursuit ses opérations de croissance externe et vient ainsi d'annoncer vendredi le succès de son OPA sur la société japonaise Ichikoh, ayant obtenu le feu vert des autorités japonaises de la concurrence.

"A l'issue de l'opération, qui s'est déroulée du 24 novembre au 12 janvier, Valeo détiendra 55,08% du capital d'Ichikoh. Le groupe français détenait déjà 31,58% du capital du groupe nippon et souhaitait en obtenir au minimum 50,09%, pour en prendre le contrôle, et au maximum 55,08% afin de maintenir la liquidité du titre. Les actions Ichikoh resteront, en effet, cotées à Tokyo", précise l'AFP.

Spécialisé dans l'éclairage, Ichikoh fait valoir des parts de marché significatives en OEM au Japon, avec une pénétration importante chez Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, Mitsubishi ou encore Subaru. L'équipementier japonais est aussi présent en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie. Par cette opération, Valeo renforce donc son empreinte en Asie et s'oriente vers un processus d'intégration simplifié dans la mesure où le groupe était d'ores et déjà un actionnaire de référence d'Ichikoh. "Je suis fier d’accueillir au sein de la famille Valeo les 5300 collaborateurs d’Ichikoh. Grâce à la prise de contrôle d’Ichikoh, Valeo se renforce auprès de ses clients japonais et poursuit son développement en Asie, en particulier au Japon et en Asie du Sud-Est, qui représentera désormais environ un tiers de ses ventes", a d'ailleurs indiqué Jacques Aschenbroich, président directeur général de Valeo.