Renault accélère dans le VUE

A l'occasion du 95e du salon de l'Automobile de Bruxelles, le constructeur a présenté son nouveau Kangoo ZE et annoncé le lancement du Master ZE. Des utilitaires qui pourront aussi bénéficier de nouveaux services connectés synonymes d'amélioration de TCO...

Renault devrait continuer à s'imposer sur le marché des véhicules utilitaires électriques (VUE). En effet, lors 95e édition du salon de l'Automobile de Bruxelles, Renault Pro+ a présenté le nouveau Kangoo ZE, mais aussi annoncé la mise sur le marché du Master ZE. Du côté de la fourgonnette, sa nouvelle mouture héberge une nouvelle batterie (de 33kWh) associée à un nouveau moteur (R60 de 44kW et 60ch dérivé du R75/90 de la Zoé). Elle exploite en outre une pompe à chaleur reliée au système d'air conditionné et intègre désormais un chargeur de 7kW AC (elle permet de recharger le véhicule en six heures sur une WallBox 7kW).

Résultat : le nouveau Kangoo ZE affiche une autonomie de 270km NEDC, contre 170km pour l'actuel Kangoo ZE. "En usagé réel sur cycle livreur, cela correspond à une autonomie d'environ 200km", précise Renault Pro+. Donnant accès aux mêmes déclinaisons et offrant les mêmes volumes de chargement que son aîné (de 3 à 4,6m3), le nouveau Kangoo ZE sera produit à l'usine Renault de Maubeuge et sera commercialisé en Europe à partir de la mi-2017.

Le Master ZE sera lancé pour sa part sur le Vieux Continent à la fin 2017, portant ainsi à quatre le nombre d'utilitaires électriques estampillés Renault (Twizy cargo, Zoé société, Kangoo ZE et Master ZE). Equipé d'une batterie de 33kWh et du moteur électrique R75 de 57kW et 76ch hérité de la Zoé, le Master ZE revendique une autonomie de 200km NDEC. Reste à savoir ce qu'il en sera en condition réelle de conduite : ses volumes de chargement pourront en effet allerde 8 à 22m3 (8 à 13m3 dans ses variantes fourgons et jusqu'à 22m3 dans sa version plancher cabine). "Il sera disponible en version plancher cabine L3 et en version fourgon L1H1, L2H2 et L3H2", souligne Eric Feunteun, le directeur du programme VE de Renault.

Entreprises et gestionnaires de parcs n'en pourront pas moins optimiser leur usage : Renault Pro+ a prévu de lancer d'ici à la fin de l'année les nouveaux services connectés Fleet Management et Predictive Maintenance. Le premier permet de gérer au mieux sa flotte en bénéficiant d'une remontée d'informations issues des véhicules, lesdites informations ayant trait notamment au kilométrage, à l'autonomie, à la pression des pneus ou au nombre de kilomètres restants avant la prochaine révision. Le second service permet, lui, de faire de la maintenance préventive via une analyse prédictive des données des véhicules. "L'autonomie du Master ZE sera moins impactée par son poids que par son mode de conduite", relève Eric Feunteun.

"La gamme utilitaire électrique de Renault propose déjà de nombreux services connectés comme les plus récents que sont Z.E. Trip et Z.E. Pass", souligne également Renault Pro+. Z.E. Trip permet de géolocaliser les bornes de recharges VE de plusieurs réseaux en Europe via le système de navigation R-Link, et Z.E. Pass de régler aisément sa recharge avec son smartphone ou une carte RFID. "Ces services connectés seront déployés progressivement en Europe courant 2017", poursuit Renault Pro+.

A noter aussi que le nouveau Kangoo ZE propose aussi toujours les services My Z.E. Connect (accès aux données du véhicule par smartphone ou ordinateur), My Z.E. Connect Pro (webservice de remontée brute de données du véhicule) et My Z.E. Inter@ctive (service d'interaction avec son véhicule depuis un smartphone ou un ordinateur).

4 000

Nombre de Kangoo ZE produits l'an dernier dans l'usine Renault de Maubeuge. "Elle peut aisément en produire 10000", souligne Olivier Silva, le directeur de l'usine.