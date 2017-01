VI : la Csiam table sur une année morose

Les incertitudes liées aux cours du pétrole et aux élections présidentielles devraient engendrer cette année une baisse des ventes de véhicules industriels après un exercice 2016 meilleur que prévu.

Selon les statistiques de la Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle (Csiam), organe rassemblant les constructeurs spécialisés, le marché du véhicule industriel de plus de 5 tonnes enregistre, lors des douze derniers mois, une croissance de 13% à hauteur de 47 131 unités. Un résultat supérieur aux prévisions qui tablaient sur un gain de 11% et qui fait suite à une hausse d'autant entrevue en 2015. Fort de cette belle dynamique, le marché se place, avec ce total, quasiment à mi-chemin des exercices pré et post crise (2008, 58 000 ventes ; 2009, 36 000).

Dans le détail, la Csiam note que le segment des porteurs corrige le léger recul enregistré en 2015 et progresse cette fois-ci de 20,7% avec un total de 20 247 ventes alors que celui des tracteurs poursuit sa croissance avec 26 884 mises à la route (+ 7,8%) et 57% de part de marché. Malgré ce contexte favorable, l'organisation ne s'attend pas à poursuivre sur cette lancée en 2017 et prévoit même une année négative. "Les incertitudes liées aux cours du pétrole ainsi qu'aux élections présidentielles génèrent toujours de l'attentisme et ne favorisent pas les achats", note Thierry Archambault, président-délégué de la Csiam.

Les programmes des différents candidats à l'Elysées laissent en effet entrevoir une baisse des dépenses publiques qui aura une répercussion sur le marché VI. Mais alors que M. Archambault note "tout de même des signes positifs pour le marché des porteurs avec la reprise de certains secteurs d'activités clés tels que le bâtiment ou le transport", son organisation table sur une année en recul et anticipe un peu plus de 45 000 ventes. Une situation qui ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur les concessionnaires pour le souligne Jean-Marc Diss, directeur général de Mercedes-Benz Truck France et président de la branche VI du Csiam.

Alors que ce dernier confirme que "la rentabilité des réseaux demeure compliquée", "l'attractivité des moteurs Euro 6 face à la hausse des prix des carburants pourrait inciter certains gestionnaires à renouveler leur parc". La Csiam voit par ailleurs d'un très bon œil la montée en gamme constante des technologies équipant les VI. Une situation qui pose désormais la question de l'utilité des ateliers intégrés et qui peut ainsi permettre aux distributeurs d'abattre une nouvelle carte pour rapatrier des clients dans leurs propres ateliers.