RCI Banque s'offre le comparateur Karhoo

La captive de l'Alliance Renault Nissan a pris une participation majoritaire dans la société Flit Technologies, la nouvelle maison-mère du comparateur d'offres de taxis Karhoo.

Les nouvelles offres de mobilité sont plus que jamais appelées à se développer au sein des marques de l'Alliance Renault Nissan. RCI Banque a en effet pris une de participation majoritaire dans la société Flit Technologies, l'entité qui a récemment repris les actifs du comparateur d'offres de taxis Karhoo (il était en liquidation judiciaire). "Par cette acquisition, nous accédons à une plateforme technologique de référence que nous pourrons utiliser dans le cadre de nos activités pour les marques de l'Alliance Renault Nissan", souligne RCI Banque. Dans le cadre de cette prise de participation majoritaire, son conseil d'administration sera d'ailleurs présidé par Alice Altermaire, directrice comptabilité et contrôle de la performance et membre du comité exécutif de de RCI Bank & Services.

L'Alliance Renault Nissan suit en outre une tendance lourde enregistrée dernièrement chez nombre de constructeurs : le rachat, la prise de participation ou l'investissement dans des plateformes de mobilité fonctionnant sur le principe du on-demand. Les groupes Daimler, Toyota, Volkswagen et GM ont déjà investi respectivement dans les plateformes Hailo, Uber, Gett et Lyft.

Au moment de sa liquidation, Karhoo était basé à New-York et avait son siège opérationnel au Royaume-Uni. L'entreprise avait par ailleurs réussi à lever 40 millions de dollars. "L’acquisition de la start-up Karhoo est apparue comme une opportunité soudaine que nous ne voulions pas manquer, conclut Gianluca de Ficchy, directeur général de RCI Bank & Services. Son acquisition s’est concrétisée rapidement. Nous avons rencontré des équipes très motivées et j’ai toute confiance dans le business model de Karhoo".