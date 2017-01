Une année record pour Renault

Avec un total de 3,18 millions d'immatriculations, le groupe Renault établit une nouvelle marque de référence au niveau mondial et progresse sur un an de 13%.

A l'instar du groupe PSA qui a franchi, en 2016, le cap des trois millions de ventes (3,1 précisément, +5,8% sur un an), le groupe Renault a réalisé une performance similaire avec un résultat annuel en hausse de 13,3%. Les immatriculations mondiales du constructeur automobile ont ainsi atteint les 3,18 millions d'unités, soit 374000 de plus qu'en 2015, faisant de ce dernier le premier représentant français à l'échelle du globe. Le groupe signe par ailleurs un quatrième exercice positif consécutif et s'octroie désormais une part de marché de 3,5% (+0,3%).

Dans le détail, on note que les ventes de la marque Renault (VP et VU confondus) progressent de 14,2% et s'établissent à 2,5 millions d'unités alors que celles de Dacia gagnent six points pour un total de 584219 immatriculations. Enfin, Samsung Motors réalise un bond de 38,8% après avoir écoulé 111097 véhicules neufs. "Notre stratégie de renouvellement de la gamme et d'expansion géographique engagée depuis plusieurs années est un succès, se féliciteThierry Koskas, directeur commercial du groupe. Elle permet au groupe de progresser significativement en volume et de gagner des parts de marché dans chacune de nos régions."

Renault, deuxième marque en Europe

Assez logiquement, c'est en Europe que Renault enregistre ses plus gros volumes. Avec un total de 1,8 million de ventes, le losange y progresse de 11,8% avec une PDM en hausse de 0,5 point, à hauteur de 10,6%. Fort du renouvellement d'une partie de sa gamme (Espace, Talisman, Mégane, Scénic), Renault devient la deuxième marque du marché européen, derrière Volkswagen, avec 1,3 million d'immatriculations et 8,1% de PDM. Dacia établit quant à elle un nouveau record de ventes en ayant écoulé 415010 VN sur l'année, soit 10,8% de plus qu'en 2015.

Le groupe se félicite en outre d'avoir renforcé lors des derniers mois sa position à l'international. Le lancement du Kadjar, associé au nouveau Koleos, permet à Renault d'enregistrer une croissance de 50,8% en Chine et de 34,5% à l'échelle de la région Asie-Pacifique. Stables en Amériques (+0,1%) malgré le recul du marché brésilien, ses ventes augmentent en revanche de 2,3% en Eurasie dans une région en baisse de 6,3%. Enfin, le groupe réalise des performances notables en Inde, avec un bond de 145,6% justifié par l'arrivée du Kwid (105745 immatriculations en 2016), en Iran (+110,7%), ainsi qu'au Maghreb, où Renault détient 38,5% de PDM (+4,9% sur un an).

Les dix premiers marchés mondiaux du groupe Renault