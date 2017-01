Europe : les ventes progressent de 6,8% en 2016

Conclu sur un mois de décembre record, le dernier exercice aura permis au marché européen d'écouler 14,6 millions de VN et de réaliser une troisième année positive de rang.

Grâce à un mois de décembre record, qui aura permis au marché européen d'écouler 1,1 million de véhicules neufs supplémentaires (+3%), ce dernier a bouclé de la meilleure des manières un exercice 2016 particulièrement réussi. Selon les dernières statistiques publiées par l'Association des constructeurs automobiles européens (Acea), 14,6 millions d'immatriculations ont été dénombrées au sein de l'Union européenne lors des douze derniers mois. Un chiffre supérieur de 6,8% et de près d'un million d'unités par rapport à 2015.

Ce faisant, le marché européen signe ainsi un troisième exercice positif consécutif. A ce sujet, l'Acea note que "cette tendance positive prouve bien qu'en dépit des incertitudes politiques et économiques entrevues en 2016, année marquée par le Brexit au Royaume-Uni ou le référendum en Italie, la confiance des consommateurs européen demeure forte". Un résultat quoi qu'il en soit rendu possible par la vigueur des principaux marchés continentaux, l'Allemagne ayant bouclé le dernier exercice en croissance de 4,5%, le Royaume-Uni à +2,3% et la France à +5,1%.

Du côté des constructeurs, malgré la légère baisse des ventes de sa marque éponyme, le groupe Volkswagen demeure assez largement le numéro un du marché européen avec un total de 3,5 millions de ventes et une progression annuel de 3,5%. Derrière lui, les deux représentants tricolores complètent le podium. Le groupe Renault termine ainsi deuxième avec 1,5 million d'immatriculations recencées (+12,1%), contre 1,4 million pour PSA, dont les volumes sont toutefois restés stables (-0,2%).

Ventes dans l'UE

2016 2015 Evo VW Group 3 498 049 3 380 349 +3,5 VOLKSWAGEN 1 650 473 1 658 469 -0,5 AUDI 803 520 739 537 +8,7 SKODA 633 247 588 159 +7,7 SEAT 340 151 327 622 +3,8 PORSCHE 66 421 63 567 +4,5 Autres 4 237 2 995 +41,5 RENAULT Group 1 496 394 1 334 546 +12,1 RENAULT 1 082 871 957 398 +13,1 DACIA 413 523 377 148 +9,6 PSA Group 1 446 052 1 448 688 -0,2 PEUGEOT 849 850 837 855 +1,4 CITROEN 532 110 537 439 -1,0 DS 64 092 73 394 -12,7 FORD 1 022 272 992 232 +3,0 BMW Group 987 479 896 983 +10,1 BMW 784 395 714 740 +9,7 MINI 203 084 182 243 +11,4 OPEL Group 979 427 928 878 +5,4 OPEL/VAUXHALL 976 616 925 062 +5,6 CHEVROLET 2 264 3 292 -31,2 Autres GM 547 524 +4,4 FCA Group 977 594 854 208 +14,4 FIAT 737 103 647 349 +13,9 JEEP 101 480 84 288 +20,4 LANCIA/CHRYSLER 67 135 61 541 +9,1 ALFA ROMEO 64 618 55 507 +16,4 Autres 7 258 5 523 +31,4 DAIMLER 909 734 799 386 +13,8 MERCEDES 807 336 707 046 +14,2 SMART 102 398 92 340 +10,9 TOYOTA Group 618 182 575 214 +7,5 TOYOTA 575 390 537 704 +7,0 LEXUS 42 792 37 510 +14,1 NISSAN 535 412 539 949 -0,8 HYUNDAI 492 218 456 817 +7,7 KIA 423 653 374 219 +13,2 VOLVO CAR CORP. 274 014 267 968 +2,3 MAZDA 220 427 194 866 +13,1 JAGUAR LAND ROVER Group 215 418 175 352 +22,8 LAND ROVER 148 759 136 022 +9,4 JAGUAR 66 659 39 330 +69,5 SUZUKI 192 149 169 323 +13,5 HONDA 151 861 125 905 +20,6 MITSUBISHI 106 681 124 038 -14,0 Autres Japonais 30 673 30 014 +2,2

Source : Acea