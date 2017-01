La Berlinette se découvre... un peu !

La marque française devrait avoir son propre stand lors du prochain salon de Genève. En attendant, elle vient de dévoiler quelques images de la caisse entièrement en aluminium.

S'il n'y a plus guère de doute sur le design après le concept Alpine Vision (blanc), la Berlinette cuvée 2017 se dévoile peu à peu. En effet, aujourd'hui, la marque vient de mettre en ligne trois photos de la caisse et des ailes qui font appel à de l'aluminium.

De quoi offrir une rigidité optimale, mais surtout gagner du poids et ainsi permettre au modèle de respecter l'ADN de la marque fondée par Jean Rédélé et d'afficher des performances à la hauteur. Pour l'heure, un seul chiffre : 4,5 secondes pour atteindre 100km/h. De bon augure. La production dans l'usine de Dieppe débutera en fin d'année.

Les premières unités à tomber des chaînes seront les 1955 exemplaires de la série limitée baptisée "Première Edition" qui se sont vendus en moins de quarante-huit heures en décembre dernier sur Internet. Enfin, ces modèles ont été réservés contre un paiement de 2000€ d'acompte. La facture totale sera, selon Renault, comprise entre 55000 et 60000€. Des collectors avant l'heure avec, logiquement, une plaque numérotée de 1 à 1955 dans l'habitacle.

Cette nouvelle étape dans la renaissance d'Alpine semble ouvrir un chapitre prometteur, mais il faudra confirmer sur les routes. Pour cela, la mécanique choisie pour cette Berlinette serait un 1.8 Turbo dont la puissance pourrait varier de 280 à 325ch, selon le site alpineplanet. Pour en savoir davantage, il faudra attendre jusqu'au salon de Genève, en mars prochain, où la marque Alpine aura un stand.

Y découvrira-t-on une A110, A120, AS110, AS1 ? Pour l'heure, les paris vont bon train sur le Net. Cela étant, le nom AS110, déposé à l'Inpi en 2015 par Renault pour l'Europe, a été complété en 2016 avec des pays plus lointains comme l'Australie, la Chine, le Japon et même les Etats-Unis. Serait-ce, à la façon des constructeurs allemands, le signe de futures déclinaisons avec une "sage" A110 et une AS110 plus dévergondée ? C'est ce que pense Alpineplanet en associant le signe AS à Alpine Sport. Patience, Alpine est bientôt de retour.