Bridgestone va racheter le groupe Ayme

Après Speedy en mai 2016, le manufacturier est en passe de mettre la main sur les 104 points de vente Côté Route du groupe Ayme.

On n'arrête plus Bridgestone Europe ! En effet, après la prise de contrôle de Speedy au printemps dernier, la filiale européenne du manufacturier vient d'annoncer son intention de racheter le groupe Ayme et ses 104 enseignes Côté Route.

L'opération reste toutefois soumise "à l'information et la consultation des partenaires sociaux ainsi qu'à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence", prévient le manufacturier dans un communiqué.

Ainsi armé, Bridgestone pourra compter sur 900 points de vente avec Côté Route donc, mais aussi les réseaux Speedy et First Stop. De quoi "se rapprocher de ces marchés et de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, ce qui est un élément essentiel pour construire une position de leader", explique encore la filiale.

Les manufacturiers se livrent donc une bataille de tous les instants et sur tous les terrains. En dehors de Bridgestone et ses trois réseaux, rappelons qu'Euromaster est à Michelin, Best Drive à Continental et Vulco à Goodyear-Dunlop.