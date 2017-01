Le record est tombé !

55 627 ! Le nombre de transactions supplémentaires qui a été enregistré sur le marché de l'occasion en 2016 pour faire passer le vieux record de 2007 aux oubliettes. 5,6 millions d'unités devient désormais la nouvelle marque de référence du marché VO national.

Avec 480279 transactions relevées en décembre (+4,3%), le marché tricolore du véhicule d'occasion a bouclé de la meilleure des manières une année 2016 historique. Celui-ci totalise sur les douze derniers mois 5617791 unités, un chiffre, en progression de 1% sur un an, qui n'avait jusqu'alors jamais été atteint et qui s'avère supérieur de plus de 55627 unités au précédent record établi en 2007, lequel peut désormais tomber aux oubliettes. Alors que le marché du neuf a de son côté lui aussi un retour à la "normale" avec un peu plus de 2 millions d'unités, le rapport entre le VN et le VO s'établit désormais à 2,79, un rapport qui monte à 5,6 VO pour 1 VN sur le seul marché des particuliers.

Le Diesel encore et toujours

Un exercice VO 2016 notamment marqué par le rééquilibrage des motorisations Diesel-essence. En effet, les parts des ventes de VO Diesel ne recule que de 0,08% pour continuer d'accaparer 66,61% du marché alors que les ventes des motorisations essence progressent de leur côté de 2,64% (31,85% de part de marché). "En occasion, le type de motorisation Diesel reste encore très populaire avec une courbe qui a finalement peu évolué depuis 2009", constate ainsi Autoscout24. Il convient par ailleurs de noter la percée des VO hybrides, lesquelles progressent de 35,64% malgré une pénétration encore très faible sur le secteur (0,79%). Enfin, malgré les efforts de certains constructeurs (Renault, Nissan) sur les labels VO électriques, ces véhicules ne semblent pas encore intéresser les particuliers (4557 unités vendues sur l'ensemble de l'exercice pour une part de marché de 0,08%).

Les SUV montrent le bout du nez

En termes de carrosserie, Autoscout24 nous montre aussi la tendance prise par les particuliers auprès des SUV sur le marché des VO. Alors que la plupart les types de véhicules régressent en 2016, nous constatons en revanche que le segment des SUV est le seul à progresser l'an passé (+16,6%), à 645902 unités pour une part de marché de 11,5%. Une progression qui explique aussi pourquoi certaines marques ont percé en 2016 grâce à des gammes axées, ou du moins en partie, sur ce type de véhicules (Kia, Hyundai, Dacia notamment).

Le paradoxe des âges

Quant à la segmentation du marché selon l'âge des véhicules, la tendance globale est celle relevée tout au long de l'année : le marché VO en 2016 a fait la part belle aux jeunes VO, mais également aux plus anciens. Ainsi, les "vieux" VO (+16 ans) continuent de croître avec un gain de dix points sur les douze derniers mois (930728 unités), tout comme les VO récents (inférieurs et égaux à un an), qui progressent de 4,2%. Les vraies secondes mains, celles allant de 2 à 15 ans perdent quant à elles du terrain, notamment les VO de 2 à 5 ans qui reculent de 2,8% alors que la catégorie dominante (6 à 10 ans) perd 1,9%.

Les pénétrations des Français s'érodent

Par marques, les représentants tricolores continuent de dominer le marché, mais voient leurs pénétrations s'éroder. En effet, la part des marques françaises passe en l'espace d'un an de 56,46% à 55,85%. Leader du marché, Renault totalise un peu moins de 1,3 million de transactions (-1,1%) et devance de 250000 unités son principal concurrent, Peugeot (-0,48). Le duo Citroën/DS recule également (-0,52%) pour totaliser 731914 unités pour une pénétration totale de 13,03%. Par ailleurs, si les marques Premium, et en particulier Audi et Mercedes, progressent en 2016, c'est un nouveau cartel de marques qui a réalisé les meilleures performances l'an passé. Ainsi, Dacia s'adjuge le titre de marque ayant le plus progressé (+17,9%), devant Kia (+12,4%) et Hyundai (+6,8%). Sans oublier la bonne tenue de Nissan (+5,27%) et la percée de Mini sur le marché de l'occasion (4,11%).

Enfin, le Top 20 des véhicules plébiscités sur le marché de l'occasion reste sans surprise dominer par les Français qui placent quatorze de leurs modèles dans la hiérarchie et notamment la Renault Clio, véritable best-seller du marché de la seconde main, devant sa grande Mégane/Scénic et la très vieillissante Peugeot 206.