Nouveau responsable commercial VO chez Gemy

Pascal Coudriau, précédemment chef des ventes VO au sein du site d'Angers de l'opérateur, intègre les équipes de François Guérin et de Gemy véhicules d'occasion en qualité de responsable commercial.

Pascal Coudriau, 46 ans, a débuté sa carrière en 1991 dans le secteur de la maintenance automobile à St-Herblain (44). Chez Norauto, d'abord, en qualité de vendeur/technicien, puis à la direction d’une agence Midas. En 1999, il rejoint le secteur de la distribution automobile comme vendeur VO puis VN/VO à Challans (85), Longchamp et Nantes (44) sous les enseignes Renault, Opel, Chevrolet et Citroën en succursale. Autodidacte dans le commerce auto, en 2005, il créé son entreprise de ventes de véhicules Premium et Porsche en région Nantaise (Nantes, Rennes). En 2013, il devient chef des ventes VO de deux sites du groupe David Gerbier à Périgueux et Bergerac (24).

En lieu et place de Pascal Coudriau, la concession de Gemy Angers accueille Cyril Debiais en qualité de chef des ventes VO. Ce dernier, 43 ans, après une licence en management, a débuté sa carrière dans l’automobile en 1998 au sein du groupe PGA Motors en qualité de conseiller commercial sur véhicules neufs Audi à Niort (79) et, en 2005, sur véhicules d’occasion Mercedes à La Rochelle (17). En 2009, il intègre le groupe Dubreuil comme responsable véhicules d’occasion de la concession Peugeot de La Rochelle. En 2013, il prend le poste de responsable de site chez Cassagnau Nissan Royan (17).