Ça bouge dans le secteur du carburant

La Compagnie des Cartes Carburant est entrée au capital de la plateforme de courtage de carburants dédiée aux professionnels Fairfuel.

Toujours plus d'entreprises devraient s'approvisionner en carburants via des offres ou solutions chapeautées par la société de commercialisation de cartes carburants pour professionnels La Compagnie des Cartes Carburant. Cette dernière vient d'entrer à hauteur de 34% au capital de la plateforme de courtage en ligne Fairfuel.

Permettant à des entreprises adhérentes de mettre en ligne leurs besoins en carburants ou combustibles et d'obtenir dans la foulée des propositions de groupes pétroliers ou de revendeurs partenaires, ladite plateforme a été lancée après la rencontre des dirigeants des sociétés CET (société de conseils) et Atafoto (agence digitale).

L'objectif de la prise de participation de La Compagnie des Cartes Carburant ? Encore et toujours accroître son portefeuille clients. L'entreprise entend en effet se développer toujours plus auprès des grandes flottes, même si elle gère déjà un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers de clients professionnels en tant que revendeur de cartes carburants de groupes pétroliers tels que Shell, ENI et EFR, ou en tant qu'émetteur de la carte Carburant Pro Intermarché.

"L'offre de Fairfuel, qui concerne majoritairement l'achat en gros de carburant pour les flottes d'entreprises, le transport et la logistique, complète parfaitement notre offre de carte carburant", confirme Guillaume Beneito, le président de La Compagnie des Cartes Carburant.