Kia voit plus grand avec les pros

Kia France souhaite ni plus ni moins doubler ses ventes à professionnels en 2017. Des nouveautés produits sont au programme et le nombre de ses Business Centers va augmenter de 20%.

Sur le seul segment B-to-B, Kia France s'attend pour le moins à faire un bond entre 2016 et 2017. Sur le nouvel exercice, le constructeur s'attend à totaliser de l'ordre de 4000 ventes à professionnels (hors LCD), volumétrie qui correspond à une hausse de près 100 % par rapport à 2016. Il en a comptabilisé l'an dernier 2043, avec 1104 unités auprès de sociétés à proprement parler (+ 35%) et 939 unités en LLD (+ 112 %). "Le nouvel exercice va être riche en nouveautés", explique Guillaume de Boudemange, le directeur des opérations commerciales de Kia France. D'ici à la fin de l'année, le constructeur va non seulement commercialiser les nouvelles Rio et Picanto, mais aussi proposer en version hybride rechargeable à la fois l'Optima SW et la Niro.

Kia France va par ailleurs étoffer son réseau de Business Centers. Ces derniers sont appelés à passer de 50 à 60 entre la fin 2016 et la fin 2017. "Ils disposent tous d'au moins un vendeur dédié aux entreprises et proposent tous notre offre de location longue durée en marque blanche Kia Lease", poursuit le directeur des opérations commerciales de Kia France. S'appuyant sur l'expertise d'ALD Automotive, cette offre a permis l'an dernier au constructeur de voir ses contrats LLD exploser de pas moins de 112%. "Nous sommes donc logiquement satisfait par ce partenariat qui a démarré début 2016", souligne Guillaume de Boudemange. Un responsable qui souhaite plus que jamais accroître la part de marché de la marque auprès des seuls professionnels.

L'an dernier, si la part de marché globale de la marque était de 1,67% en France, auprès des seuls professionnels, elle n'était encore que de 0,5%. Tout ceci explique au final que la part des professionnels dans les immatriculations totales enregistrées par la marque doit passer de 6% en 2016 à au moins 10,5% en 2017. Kia ambitionne d'enregistrer 37500 immatriculations au total cette année en France.

41

Nombre de projets immobiliers concernant la marque Kia et actuellement en cours de développement au sein de son réseau de 205 points de vente en France. Ce réseau devrait par ailleurs totaliser 220 distributeurs en 2020.