Création d'un lobby de l'hydrogène

Plus d'une dizaine de dirigeants d'entreprise des secteurs de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie ont lancé le Conseil de l'hydrogène à Davos.

Accélérer l'adoption de l'hydrogène dans tous les secteurs de l'économie en favorisant l'adoption de standards ou encore en incitant les gouvernements à adopter des législations pérennes. Voilà les grands objectifs recherchés par les treize dirigeants qui viennent de constituer le Conseil de l'hydrogène à Davos (Suisse). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet Hydrogen Council ne réunit pas vraiment des PME-TPE. Ses membres représentent en effet les groupes Toyota, Daimler, BMW, Hyundai, Honda, Kawasaki, Air Liquide, Total, Alstom, Engie, Royal Dutch Shell, The Linde Group et AngloAmerican. Ils sont en outre déjà bien impliqués dans la filière hydrogène : s'ils ont indiqué vouloir intensifier leurs investissements dans le développement et la commercialisation de l'hydrogène ainsi que de la pile à combustible avec la constitution de l'Hydrogen Council, ils ont aussi fait savoir qu'ils y investissaient déjà tous les ans de l'ordre de 1,4 milliard d'euros.

"L'hydrogène fait partie des solutions clés pour la transition énergétique, tant dans le secteur du transport que dans l'apport en énergie destiné aux secteurs industriel et résidentiel, souligne Benoît Potier, le P-dg d'Air Liquide. Cela nécessite donc l'élaboration de nouvelles stratégies à la hauteur de cet enjeu. Nous ne pourrons [pourtant] pas le faire seuls. Nous avons besoin du soutien des gouvernements, qui devront entreprendre des actions de leur côté pour soutenir l'hydrogène, notamment par des programmes d'investissement dans des infrastructures de grande échelle." L'une des conditions pour que plus de constructeurs proposent des véhicules FCEV…

"La Chine ambitionne d'avoir sur ses routes 50000 véhicules électriques dotés d'une pile à combustible à hydrogène en 2025 et un million en 2030, rappellent les membres de l'Hydrogen Council. Le Japon prévoit, lui, de passer de 220000 FCEV en 2025 à 800000 en 2030." Pour les signataires de l'Hydrogen Council, les FCEV sont bénéfiques pour l'environnement et ils commencent à rencontrer leur public sur tous les continents. "Il y en a plus d'un millier en circulation à la fois au Japon et aux Etats-Unis, et un peu moins d'une centaine en Europe", conclut le Conseil de l'hydrogène.