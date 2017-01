Le réseau Alpine dans les starting-blocks

La voiture n'est pas encore là mais la constitution de son réseau de distribution va bon train. Il devrait compter une petite vingtaine de points de vente en France.

Après les concepts, les photos de la structure ou encore quelques informations arrachées à Michael van der Sande, le président d'Alpine, le teasing autour de ce retour se poursuit. Le point d'orgue devrait être atteint à Genève puisque la marque y aura un stand pour dévoiler cette Berlinette tant attendue.

Concernant le réseau de distribution, le travail serait également bien avancé. En effet, le panneau Alpine fera la joie d'une petite vingtaine de sites (19 ou 20), bien souvent volontaires, quasiment tous sélectionnés déjà. Renault ayant été attentif à une bonne répartition géographique. Parmi les investisseurs privés qui représenteront Alpine on retrouverait notamment les groupes Bony, Havard, Guyot, Schumacher, Thivolle, Jean Rouyer, Lamirault ou encore Gueudet. Parions que d'autres gros opérateurs de la marque comme PGA ou Bodemer seront aussi de la partie. Renault garderait la main sur 6 succursales, dont une qui est actuellement en construction à Boulogne-Billancourt et sera le flagship de la marque.

Pour le retour d'Alpine, l'Etat-major de Boulogne se serait montré réaliste et pragmatique compte tenu du volume relativement faible attendu dans les mois qui viennent. Certes des investissements seront nécessaires mais les maîtres-mots semblent avoir été flexibilité et adaptabilité. En effet, certains opérateurs ont choisi un showroom dédié à Alpine quand d'autres auraient décidé d'aménager un corner. Mais dans tous les cas, étant volontaires, les concessionnaires qui ont accepté de distribuer la marque devraient jouer pleinement le jeu et mettre en place de beaux écrins pour le grand retour d'Alpine.

Un réseau qui devrait être prêt à la rentrée prochaine pour pouvoir livrer les premiers exemplaires de la série limitée Première Edition d'ici la fin de l'année. Pour les modèles "normaux" ce sera début 2018.