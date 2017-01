Le VO et la connectivité en tendances fortes en 2016

C'est le résultat d'une étude statistique de Vivastreet, sur la base des chiffres de l'année 2016.

Une Renault Clio de plus de 10 ans d'âge et dotée d'un moteur dCi qui affiche moins de 50000km. Tel est le profil type du véhicule d'occasion disponible en ligne, d'après les statistiques du site Vivastreet, publiées dans une note de synthèse de l'année 2016. Avec son volume record de 5617791 unités, en progression de 1% sur un an, le marché français a montré son appétence pour les produits d'occasion.

Cette étude de Vivastreet tend à identifier les thématiques fortes du marché automobile. En dépit des tribulations, le Diesel garde la cote auprès des acheteurs, profitant des vestiges d'un parc roulant plus important. De fait, le Diesel pèse 58% des annonces (contre 24% d'essence). Toujours concernant les véhicules d'occasion, l'offre propre des marques – constructeur ou distributeur – se heurte à l'appétence du consommateur pour le canal du particulier à particulier.

Sans réelle surprise, enfin, Vivastreet souligne que la connectivité constitue l'autre grande tendance de consommation. Elle ne se lit néanmoins pas encore dans les statistiques du site de petites annonces, mais davantage dans les nouvelles immatriculations. Ce qui nous rappelle qu'il faudra attendre une évolution du modèle de calcul des sociétés de cotation pour distinguer et mesurer la valorisation des véhicules dotés d'éléments de connectivité, de sécurité et d'aide à la conduite.