Location entre particuliers : les Françaises ont la cote !

Selon une étude de Drivy, la France est le pays où les utilisateurs font le plus preuve de patriotisme locatif, Renault, Peugeot et Citroën trustant l'intégralité du Top 5 des véhicules les plus loués sur sa plateforme.

Numéro un européen de la location de voitures entre particuliers, Drivy vient de révéler le classement des modèles les plus loués sur sa plateforme en 2016 dans les cinq marchés (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne et France) où opère la société. Première conclusion de cette étude : en matière d'autopartage, le patriotisme domine ! En Allemagne, les Volkswagen Golf et Polo dominent ainsi un Top 5 dans lequel prennent également place les Corsa et Astra d'Opel alors qu'en Espagne c'est la Seat Ibiza qui s'octroie la première place.

Quant à la France, cette tendance y trouve un écho encore plus fort, les modèles tricolores dépassant leurs homologues étrangers. Les Clio et Twingo de Renault dominent ainsi le marché, devant la Peugeot 206 qui complète le podium. Les Renault Master et Citroën C3 suivent alors que le constructeur au losange s'empare également des deux premières places en Belgique avec les Clio et Scénic.

Autre tendance mise en avant par cette étude, les citadines représentent la catégorie de véhicules la plus louée sur Drivy, quel que soit le pays, en totalisant 62% des échanges. Un phénomène qui s'explique notamment par l'attractivité du prix de location de ces modèles. Par ailleurs, alors que les familiales constituent la deuxième catégorie en Allemagne, en Autriche et en Belgique, en France, ce sont les utilitaires qui pointent à cette place, devant les familiales justement.