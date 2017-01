Volkswagen Utilitaires : 480000 véhicules vendus en 2016

Volkswagen Véhicules Utilitaires revient sur son année 2016 réussie. La marque a livré 480000 véhicules dans le monde l’an passé, soit une croissance de 11,4%.

Volkswagen Véhicules Utilitaires se satisfait de son année 2016. A l’exception de l’Amérique du Sud, la marque a progressé sur tous ses marchés mondiaux. Le constructeur allemand se félicite notamment de ses résultats en Europe de l’Ouest, où son volume de livraison a augmenté de 15,7% avec 329400 véhicules vendus :

- Italie : +46,1% avec 11400 véhicules livrés

- Espagne : +27,7% avec 13400 véhicules livrés

- France : +24,8% avec 19300 véhicules livrés

- Royaume-Uni : +5,8% avec 50100 véhicules livrés

- Allemagne : +11,6% avec 124000 véhicules livrés

"Nous remercions nos clients pour leur confiance et apprécions grandement l’augmentation de la demande en 2016. Volkswagen Véhicules Utilitaires, avec l’ensemble des concessionnaires et importateurs dans le monde, a réalisé un bon travail pour y répondre", a déclaré Bram Schot, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires, en charge des ventes et du marketing.

De bons résultats ont également été relevés en Europe de l’Est, avec 36500 véhicules utilitaires légers livrés à clients, pour une croissance de 16,9% par rapport à 2015. Les marchés d’Amérique du Nord (+24,7%), d’Afrique (+6,3%), du Moyen-Orient (+2,6%) et d’Asie-Pacifique (+1,3%) ont tout aussi été prolifiques pour la marque utilitaire allemande.

Bram Schot compte bien surfer sur ces résultats en 2017 : "Cette année, nous voulons continuer à impressionner nos clients avec nos produits de qualité entièrement renouvelés et nos solutions personnalisées."