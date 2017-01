La FNCRM fusionne avec le CNPA

Depuis le 1er janvier, la Fédération nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et de la Moto se trouve intégrée à la branche deux-roues du CNPA.

Annoncée en septembre dernier, la fusion entre le Comité Nationale des Professions de l'Automobile (CNPA) et la Fédération Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et de la Moto (FNCRM) est désormais officielle. Depuis le 1er janvier dernier, les deux organisations ont fait le choix d'unir leurs forces au nom "d'une représentation unifiée des métiers du deux-roues", comme indiqué dans un communiqué. La FNCRM devient ainsi une filière rattachée à la branche deux-roues du CNPA.

Ensemble, ces dernières entendent "construire un projet positif et mobilisateur pour les chefs d'entreprise", qui font face à des mutations comparables à celles des métiers de l'automobile. "Nous représentons 7 000 entreprises et nous voulons être unis face aux intervenants, qu'il s'agisse de l'Etat ou des constructeurs", étaye Nadine Annelot, Présidente de la FNCRM, mettant en avant la négociation d'objectifs réalistes et équitables et la mise en place de moyens.

Parmi tant d'autres, les dossiers liés au statut du distributeur moto et à sa formation ainsi que la remise en vigueur de l'obligation pour les réparateurs vélos de disposer d'un diplôme dédié, supprimé par Emmanuel Macron, constituent les deux grands chantiers du moment. "La fusion va nous permettre d'avancer plus vite, juge de son côté Francis Bartholomé, président national du CNPA. Elle renforce fortement les métiers du deux-roues" en leur donnant davantage de force et de cohésion.