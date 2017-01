Opel décerne ses Awards à son réseau

Comme tous les ans, la marque a remis ses Blitz à ses meilleurs opérateurs lors de la dernière convention annuelle. Indépendants comme grands groupes ont été mis à l'honneur par leur concédant selon différents critères.

La marque Opel retrouve le sourire. Et l'année 2016 est venue conforter cette idée au regard des résultats obtenus par le Blitz sur le marché français. En effet, Opel a vu ses volumes progresser de 6,4% à 68288 unités pour une pénétration de 3,39%, un résultat encourageant d'autant plus que les ventes à particuliers ont augmenté de 4,37% contre 1,05% pour l'ensemble du marché. Le VU n'est pas en reste puisque les ventes ont également progressé de 3,3 % en 2016 à 6995 unités écoulées.

Dans ce contexte, c'est aussi le réseau qui retrouve le sourire. Un réseau dynamique qui a vu ses rangs se grossir l'an passé avec les arrivées en son sein de nouveaux opérateurs comme les groupes Dubreuil, (Nantes, Angers, Rennes, Laval), Delieuvin (Fréjus), ou Fournier (Beauvais). En outre, d'autres distributeurs ont complété leurs offres avec la marque via quelques reprises. C'est notamment le cas du groupe Andréani à Strasbourg et Haguenau, du groupe Fiolet à Valenciennes, du groupe Amplitude à Melun. Enfin, d'autres ont réussi à couvrir quelques open points ciblés par Opel comme l'ont fait les groupes Deffeuille à Lons-le-Saunier, Guez au Havre, Hess à Thionville ou à nouveau Amplitude à Chaumont. Fin 2016, le réseau Opel se compose ainsi de 240 points de vente et service et de 150 agents.

C'est donc après une année dense que Opel a aussi tenu à féliciter les meilleurs opérateurs de son réseau décernant les Blitz Opel aux plus performants d'entre eux par catégorie. Une cérémonie qui a lieu cette semaine à l'occasion de la Convention de début d'année.

Meilleure pénétration financement -700 VN : Michel Maggi (Montélimar/Modène)

Meilleure pénétration financement +700 VN : Groupe Berteaux (Chartres/Dreux)

Meilleure rentabilité 2016 -300 VN : Patrice Esch (Saint-Avold)

Meilleure rentabilité 2016 300-600 VN : Groupe Andréani (Mulhouse)

Meilleure rentabilité 2016 +600 VN : Groupe Vulcain (Clermont-Ferrand)

Meilleure pénétration -300 VN : Patrick Wolfer (Altkirch)

Meilleure pénétration 300-600 VN : Groupe Berteaux (Dreux)

Meilleure pénétration +600 VN : Lionel Attlan (Fresnes)

Expérience Client -300 VN : Christophe Hamelin (Cherbourg)

Expérience Client 300-600 VN : Groupe Bruschet (Avignon)

Expérience Client +600 VN : Groupe David Gerbier

Meilleure vente de contrats fidélisation : Groupe Ténédor

Trophée Connectivité : Sébastien Lesourd (Chartres)

Enfin, un Blitz de Cristal a été remis à Bruno Lafontaine, distributeur à Dax et Bayonne pour l'ensemble de sa carrière.