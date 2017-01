Les SUV représentent 1 vente sur 4 en Europe

Selon JATO, 15,1 millions de véhicules neufs ont été écoulés l'an dernier en Europe dont un quart de SUV, un segment en progression de 21% sur un an.

Selon les dernières statistiques du cabinet spécialisé JATO, 15,1 millions de véhicules neufs ont été immatriculés sur le marché européen en 2016. Un résultat en progression de 6,5% sur un an et qui constitue le deuxième meilleur bilan depuis 2007, année où le il s'était écoulé plus de 16 millions de VN en Europe. "2016 restera une très grande année pour l'industrie automobile, note Felipe Munoz, analyste chez JATO. Les immatriculations européennes ont prouvé leur bonne santé avec 27 des 29 marchés recensés en croissance alors que 14 d'entre eux affichent une progression à deux chiffres".

Dans ce contexte porteur, le succès rencontré par les SUV ne s'est pas démenti lors des douze derniers mois. Ce segment trépasse ainsi tous les autres en matière de croissance avec un gain sur un an évalué à 21,4% à hauteur de 3,9 millions d'unités. Un chiffre qui permet aux SUV de conforter leur première place en Europe et qui représente également une vente continentale sur quatre. A titre de comparaison, les segments traditionnels (supérieur à un million d'immatriculations) enregistrent une croissance de "seulement" 2,2% sur un an.

Malgré cette domination, les citadines et compactes continuent toutefois de truster le haut des ventes. La Volkswagen Golf conserve ainsi sa première place avec près de 500 000 immatriculations mais perd huit points sur un an alors les Clio (315000 unités) et Polo (308000) complètent le podium. Puisqu'il en était question, le premier SUV pointe au huitième rang et se trouve être le Nissan Qashqai, écoulé à 234000 unités, alors que le Tucson enregistre la plus forte progression du segment avec un bond de 304% (154000 immatriculations).