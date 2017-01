La marque qui a le plus de potentiel est…

Un sondage conduit par le cabinet KPMG auprès des grands cadres de l'automobile mondiale a révélé que pour ces derniers la marque qui a les plus perspectives de croissance est allemande.

Quelle marque a le plus fort potentiel et donc le plus de chances d'augmenter sa part de marché au cours des cinq prochaines années ? La question a été posée par le cabinet KPMG aux cadres de l'industrie automobile, à l'occasion de la 18e édition de son étude sectorielle annuelle. BMW obtient 58% d'avis favorable auprès des sondés, soit le meilleur taux. Ils sont à peine 5%, à croire que le constructeur reculera.

Ses compatriotes ne font pas l'objet d'une telle confiance. Le groupe Daimler, 3e du classement, va progresser pour 52% des sondés et Volkswagen, pour 49%. A noter que 13% des exécutifs vont même jusqu'à imaginer le constructeur de Wolfsburg perdre du terrain (contre 7% dans le cas de la maison-mère de Mercedes).

La deuxième place de l'étude KPMG revient à Toyota. Si 6% des sondés prédisent une perte de parts de marché au Japonais, ils sont 55% à l'imaginer en croissance durant les cinq prochaines années. Autre asiatiques inspirer de la confiance, les groupes Honda (51 % d'avis favorables contre 9% défavorables), Hyundai (50% contre 10%), respectivement aux 4e et 5e du tableau.

PSA absent, Fiat mal noté

Vingt groupes apparaissent dans ce rapport. Le groupe PSA fait figure de grand absent. Renault-Nissan, de fait seul représentant de l'automobile à la française se trouve, avec 42 % d'avis favorables (contre 13% de défavorables), au niveau de General Motors et… Mitsubishi Motors, dernière reprise en date de l'Alliance.

Fiat Chrysler va devoir batailler, à en croire l'étude de KPMG. Le groupe italo-américain ne glane guère plus que 36 % d'opinion positive, se mêlant à la foule des constructeurs chinois et indiens. Pis, des 20 groupes référencés, l'empire de Sergio Marchionne affiche le plus fort taux de décroissance potentielle, dans les années à venir (16%), en dépit de ses annonces de plan produit et des partenariats engagés avec Google pour établir une stratégie de véhicules autonomes.