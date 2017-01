Nissan en dit plus sur la colocation Get&Go Micra

Les premiers montants de loyers du service de colocation automobile que le constructeur va lancer en Ile-de-France ont été dévoilés. Ce service va permettre à des groupes d'automobilistes de co-louer la nouvelle Nissan Micra.

Les prochaines semaines ne donneront pas uniquement lieu à la commercialisation massive de la nouvelle Micra. Elles donneront aussi lieu au lancement officiel du service de colocation automobile Nissan Intelligent Get & Go Micra en Ile-de-France. Annoncé par Carlos Ghosn lors du dernier Web Summit de Lisbonne, il va permettre à des groupes d'automobilistes de co-louer une nouvelle Nissan Micra Acenta 0,9l équipée du système audio Bose Personal, la constitution des groupes s'effectuant via un site Web dédié et la gestion au quotidien de l'usage du véhicule reposant sur une application mobile à même de faire office de support de géolocalisation, de clef d'ouverture/fermeture du véhicule et de gestion des plannings. Et désormais, les premiers montants de loyers de ce service innovant sont connus.

Avec un kilométrage annuel de 15000km, le loyer par car-locataire sera de 69€ par mois pour un groupe de cinq automobilistes, de 87€ par mois pour un groupe de quatre automobilistes, de 115€ par mois pour un groupe de trois automobilistes et enfin de 173€ par mois pour un groupe de deux automobilistes. "Le loyer couvre l'assurance, l'entretien, l'accès au service en ligne, l'application smartphone et les technologies intégrées", souligne Bernard Loire, directeur de Nissan France et président de Nissan West Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Rappelons aussi qu'il y a un engagement d'un an de la part de chaque car-locataire. "Les membres n'auront pas de mauvaises surprises grâce à un système de facturation basé sur l'utilisation du véhicule", précise également Nissan.