Nissan dévoile les objectifs de la nouvelle Micra

La cinquième génération de la citadine vise le Top 10 du segment B en France et en Europe. Produite à Flins, elle offre de nouvelles perspectives avec son nouveau design, ses nouvelles dimensions, ses nouvelles technologies et l'arrivée d'un bloc Diesel.

Nissan a pour le moins de fortes ambitions avec sa nouvelle Micra. Si l'ancienne mouture de ce modèle a été commercialisée à environ 9000 exemplaires l'an dernier en France, la cinquième génération de la citadine de Nissan vise elle les 18000 exemplaires sur 2017. Et son positionnement explique en partie cette volonté de montée en puissance : plus longue et plus large que son aînée de respectivement 17,4cm et 7,8cm (la garde au sol est pour sa part inférieure de 5,5cm), elle évolue désormais dans le segment B et non plus entre le segment A et le segment B.

"Le segment B a donné lieu à quelque 630000 ventes de véhicules l'an dernier en France et ces ventes se sont faites avec des modèles 5 portes à 90% et des blocs essence et Diesel à hauteur de respectivement 58% et 42%", souligne Bernard Loire, directeur de Nissan France et président de Nissan West Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). La nouvelle Micra n'en a pas moins été conçue en tenant compte en tenant compte des nouvelles attentes des clients européens, ce qui permet aujourd'hui au constructeur de viser le Top 10 du segment B à la fois en France et en Europe.

Premier VP produit en France par la marque, en l'occurrence dans l'usine de l'Alliance Renault-Nissan à Flins, la nouvelle Micra affiche un design dynamique et des lignes expressives susceptibles d'intéresser aussi bien la gente masculine que la gente féminine (les générations précédentes ciblaient moins des clients que des clientes). Offrant jusqu'à 125 combinaisons possibles au niveau de la personnalisation, la nouvelle Micra donne en outre accès à cinq niveau de finitions (Visia, Visia Pack, Acenta, N-Connecta et Tekna). "Le cœur des ventes devrait se faire avec la finition Acenta", indique Bernard Loire.

Côté motorisation, la nouvelle Micra donne accès à deux blocs essence et un bloc Diesel. Pour ce qui est de l'essence, les automobilistes peuvent opter pour un trois cylindres atmosphérique d'une cylindrée de 1 l développant 73 ch (4,6 l/100 km et 103 g de CO2/km) ou bien un trois cylindres turbocompressé de 0,9 l développant 90 ch (4,4 l/100 km et 99g de CO2/km). L'offre Diesel repose pour sa part sur un quatre cylindres dCi 90, la consommation en cycle mixte étant de 3,2 l/100 km et les émissions de CO2 de 85g/km. Tous les moteurs sont dotés une boîte manuelle à cinq rapports et le système Stop&Start ne concerne que le bloc essence de 90 ch ainsi que le bloc Diesel. Et dans la mesure où la précédente génération ne comprenait pas d'offre de motorisation gazole, il est normal que le constructeur veuille séduire un peu plus les professionnels avec sa dernière création... d'autant plus qu'elle est Made in France.

"Une finition Business Edition sera proposée dès le printemps et la nouvelle Micra sera aussi accessible en version deux places c'est à dire avec TVA récupérable", note d'ailleurs Bernard Loire. Les ventes de la nouvelle mouture de la citadine devrait ainsi pouvoir reposer sur les seuls professionnels à hauteur de 20%, un pourcentage qui pourrait être plus élevé car il est aussi prévu qu'une boîte automatique soit accessible sur la nouvelle Micra. S'appuyant sur la plateforme V (elle a déjà fait ses preuves sur l'ancienne génération de la citadine ainsi que sur le Nissan Note), il n'est pas non plus impossible qu'elle accueille aussi à terme un moteur hybride (ce n'est techniquement pas possible au niveau de l'électrique).

La Micra a donc encore un bel avenir devant elle :depuis son lancement en 1983, ce modèle a été commercialisé à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde (3,5 millions pour la seule Europe et 300000 pour la seule France). Son tarif démarre à 13590€ TTC et celui de la version qui devrait porter ses ventes, à savoir la Micra dotée du bloc essence IG-T 90 avec la finition Acenta, est de 16690€ TTC.

1

C'est en million le nombre de Nissan Micra de quatrième génération vendues dans le monde (environ 130 pays).