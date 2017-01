Uber débauche une pointure de Google

Après avoir façonné pendant quinze ans l'algorithme du géant de Mountain View (Etats-Unis), Amit Singhal va maintenant s'attaquer aux logiciels et infrastructures d'Uber en tant que Vice-Président Senior en charge de l'ingénierie.

A l'instar de Tesla Motors qui a pris l'habitude, ces derniers temps, de se renforcer en allant séduire des cadres de premier rang évoluant chez Apple, Uber est-il en train d'en faire de même en piochant chez Google ? Quoi qu'il en soit, la guerre des nerfs et des talents entre les deux entités se durcit puisqu'après avoir récemment séduit Brian McClendon et Anthony Levandowski, deux éminences grises de la firme de Mountain View, voilà que la société américaine spécialisée dans le transport de personne vient de convaincre Amit Singhal de la rejoindre.

Agé de 48 ans, ce docteur en informatique est une référence dans le domaine des nouvelles technologies. Recruté en 1996 par AT&T pour travailler sur la reconnaissance vocale, il rejoint quatre ans plus tard Google chez qui il évoluera pendant quinze ans et où il construira sa renommée en jouant un rôle déterminant dans le développement du célèbre algorithme de ranking du moteur de recherche. En réécrivant sans cesse ce qu'avait initialement construit Larry Page et Sergey Brin, M. Singhal a largement contribué à faire de la multinationale le leader incontesté qu'il est aujourd'hui.

"L'un des challenges les plus complexes"

Preuve de l'importance de son travail au sein du groupe, il était devenu, au milieu des années 2000, un "fellow", titre honorifique attribué aux employés les plus méritants. En février 2016, Amit Singhal avait fait le choix de quitter son poste de vice-président Senior du département Search Quality pour se consacrer à sa fondation, en Inde. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera en charge de la mise en place des logiciels et des infrastructures nécessaires au développement des services proposés par Uber et participera parallèlement aux recherches sur la mise au point de la technologie de voitures autonomes de l’entreprise.

"Il est difficile de connecter des millions de conducteurs avec des millions de passagers en temps réel tout en créant des itinéraires optimaux pour les premiers, note le principal intéressé dans un billet posté sur son blog. Ajoutez à ceci le défi de prédire le trafic en temps réel, prendre plusieurs passagers et faire en sorte que le système soit économiquement attrayant pour tout le monde, et vous obtenez l’un des problèmes d’informatique les plus complexes que j’ai rencontrés durant mes 23 ans de carrière". "Il apparait clairement que c’est l’un des challenges d’informatique et d’ingénierie les plus complexes – et donc les plus cool – dans le monde d'aujourd’hui", conclut Amit Singhal.