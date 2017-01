Ford déploie une flotte d’utilitaires hybrides à Londres

Ford va fournir une flotte de véhicules utilitaires hybrides rechargeable à la ville de Londres, dans le cadre d’un projet mené par la capitale pour améliorer la qualité de l’air. Ce test débutera à l’automne prochain.

Lors d’une journée de semaine à Londres, il est estimé à 280000 le nombre de voyages cumulés par les véhicules utilitaires, pour une distance totale de treize millions de kilomètres. Le leader des véhicules utilitaires en Europe va ainsi tenter d’aider Londres à améliorer la qualité de l’air des rues encombrées de la ville.

C’est dans le cadre d’un projet mené avec le concours de l’organisation en charge des transports publics (Transport for London), que Ford va déployer une flotte de vingt fourgons hybrides rechargeables équipés d’un système télématique afin de recueillir des données sur les performances financières, opérationnelles et environnementales des utilitaires, et de mieux comprendre comment les avantages des véhicules électrifiés peuvent être optimisé.

Le modèle en question, le Transit Custom PHEV, sera commercialisé en 2019. Ces vingt véhicules seront fournis à une gamme d’utilisateurs de véhicules utilitaires, au sein d’un échantillon représentatif d’entreprises urbaines. Ce projet s’étendra sur un an, et a été soutenu par une subvention de 4,7 millions de livres (5,4 millions d’euros) accordée par le Centre gouvernemental APC (Advanced Propulsion Center). Les fourgons ont été conçus et fabriqués au centre technique Ford de Dunton, et au Prodrive Advanced Technology de Banbury, au Royaume-Uni.

"La transition du secteur du fret vers des véhicules à faibles émissions est essentielle pour épurer Londres de tout cet air toxique", explique Sadiq Khan, maire de Londres. "Transport for London continue de montrer l’exemple en augmentant le nombre de ses propres véhicules électriques et trouvera grâce à ces nouveaux tests une ressource de données inestimables pour le programme LoCITY, qui encourage l’adoption de transports commerciaux à faible émissions", poursuit le maire.

Ford prévoit de lancer 13 nouveaux véhicules électrifiés au cours des cinq prochaines années, dont le Transit Custom PHEV. La marque prépare également le lancement d’un SUV électrique d’une autonomie d’au moins 480 km, un véhicule autonome de grand volume pour trajets commerciaux ou services d’auto-partage, mais aussi une version électrifiée de la Ford Mustang.