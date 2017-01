Le groupe Chopard-Lallier se renforce (encore) avec Mercedes

L'opérateur développe ses activités avec la marque à l'étoile en reprenant la succursale lyonnaise du constructeur dotée de cinq établissements.

"Le groupe Chopard via sa holding ECL a signé en date du 22 décembre un acte de session sous condition suspensive pour le rachat de Mercedes Benz Lyon exploitant les fonds de commerce Mercedes de Lyon, Saint-Fons, Villefranche-sur-Saône, Ecully et Vienne". C'est via cette notification que nous avons appris que les cinq sites en propre Mercedes formant la plaque lyonnaise du constructeur allaient passer dans le réseau privé.

C'est donc le groupe ECL, dirigé par Erik Chopard-Lallier qui devrait acquérir cette plaque et se renforcer une fois de plus avec Mercedes, avec laquelle il s'est engagé depuis deux ans en reprenant le site de Troyes (10) à Pascal Urano puis les affaires de Nevers (58) et d’Auxerre et Sens (89) au groupe Autoreva.

Fin 2015, le groupe ECL qui distribue aussi les marque Peugeot, Citroën, DS et Kia a écoulé 20 000 VN (dont 17 000 Peugeot) pour un CA de 700 millions d'euros.

Pour le constructeur c'est un nouveau désengagement de ses sites en propres puisque Mercedes s'est déjà délestée de plusieurs filiales dont celle de la Cote d'Azur reprise par le groupe By my Car et ne gardant, pour l'heure, que les sites de Rueil-Malmaison (92) et Bordeaux (33).