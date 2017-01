Belle année pour Lotus en France

Lotus a réalisé en 2016 son meilleur résultat depuis 2010 en France. Le constructeur anglais a lancé quatre nouveaux modèles lors des douze derniers mois, et développe son réseau dans l’Hexagone.

Avec 171 véhicules neufs immatriculés en France en 2016, Lotus a enregistré son meilleur résultat depuis sept ans. La marque affiche alors une croissance de 58% par rapport à 2015, où elle avait vendu 108 voitures.

"Nous démontrons à travers nos produits que les valeurs du 'plus rapide et plus léger' chères à Lotus et à Colin Chapman sont plus appréciées et pertinentes que jamais. Alors que nos concurrents continuent à perdre la bataille du poids et privent de plus en plus le pilote de l’expérience de conduite réelle, nous faisons le contraire", explique Jean-Marc Gales, CEO de Group Lotus plc.

Lotus a lancé quatre nouveaux modèle lors de l’année 2016, chacun d’entre eux "plus rapide et plus léger que précédemment" : l’Elise Cup 250 et la 3-Eleven au printemps, l’Evora Sport 410 à l’automne et, enfin, l’Exige Sport 380. La marque a également élargi sa couverture en France, avec trois nouveaux distributeurs et un total de cinq réparateurs agréés.

En deux ans, le réseau Lotus a été multiplié par trois, et a inauguré en mars dernier son site de Lotus Paris, au cœur de la Cité de l’Auto de Saint-Ouen-l’Aumône. Eric Mathiot, qui pilote le réseau français, avait déclaré lors de l’inauguration : "La France a toujours été un marché important pour Lotus. Il y existe de véritables passionnés qui ont notamment créé un club, lequel compte 1800 adhérents pour un parc roulant de 1500 véhicules."