Mortalité routière : les chiffres se stabilisent

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière révèle ses estimations concernant l’accidentalité en 2016. Selon l’organisme, 3469 personnes auraient perdu la vie sur les routes de France l’année passée.

Bien que les résultats définitifs seront officialisés au printemps, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a dévoilé ses estimations concernant l’accidentalité et la mortalité sur les routes françaises en 2016. Ainsi, l’organisme annonce des résultats stables, avec une très légère hausse de 0,2%, soit huit décès de plus qu’en 2015. Ainsi, 3469 personnes auraient perdu la vie sur la route en 2016, ce qui reste une baisse significative depuis 2011, où ce chiffre était supérieur de 12,5% avec 494 décès de plus.

Les accidents corporels sont estimés au nombre de 57251 en 2016 (+1,1% contre 2015) et 72199 personnes auraient été blessées cette année, soit une hausse de 2% (+1397 personnes). Malgré ces chiffres stables, les données révèlent une hausse de la mortalité routière des cyclistes et des piétons. En effet, l’Observatoire compte 72 décès supplémentaires parmi les piétons en 2016, soit une hausse de 15%, et 10 décès de plus pour les cyclistes, avec une hausse de 7%. La mortalité des cyclomotoristes poursuit sa baisse avec 124 décès en 2016 contre 155 en 2015, alors qu’elle a été divisée par deux depuis 2010.

Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes) représentent toujours 42% des personnes tuées malgré leur proportion très faible dans le trafic.

Si la mortalité des enfants et jeunes de 18 à 24 est en baisse, ce sont les séniors qui représentent la catégorie la plus touchée en 2016. 878 personnes de plus de 65 ans ont décédé sur les routes en 2016, soit une augmentation de 6%. La catégorie des enfants et des jeunes, après avoir connu une hausse de la mortalité en 2015, affiche des statistiques en baisse, avec -9% pour les 0-17 ans et -3% pour les 18-24 ans. Cette baisse est particulièrement marquée chez les jeunes cyclomotoristes. Depuis 2010, la mortalité des moins de 24 ans a baissé de près de 30%.