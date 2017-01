EasyMile en expérimentation avec la RATP et le Stif

Le constructeur de navettes autonomes français a confié deux exemplaires de la EZ10 aux sociétés de transport francilien afin de mener un test en condition réelle, dans le 12e arrondissement. Elles circulent depuis le 23 janvier.

Les voyageurs en correspondance entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz (12e et 13e arrondissements de Paris) profitent d'un nouveau moyen de transport depuis le 23 janvier. En collaboration avec EasyMile, la RATP et le Stif ont décidé d'utiliser des navettes autonomes, EZ10 pour les transporter d'un bout à l'autre du pont Charles de Gaulle, jusqu'au 7 avril prochain.

Long de quelques de 208 mètres, l'ouvrage a été aménagé de sorte à réserver une voie de roulage, protégée de la circulation des autres véhicules par des blocs de béton. Les deux navettes d'EasyMile y font un chassé-croisé, avec une capacité de chargement de 8 personnes, guidées par GPS et LiDAR, soit des technologies qui ne nécessitent aucune infrastructure spécifique pour le guidage.

Il s'agit de la deuxième incursion d'EasyMile dans la Capitale, après les essais de septembre dernier, le long des voies sur berge. Mais pour son fondateur, Gilbert Gagnaire, le président-fondateur de la startup, le projet de la RATP et du STIF lui offre sa première vraie démonstration de force dans son pays d'origine, après avoir roulé en Asie, aux Etats-Unis et surtout dans les pays nordiques.

Vincennes suivra à l'été

Une zone d'expérimentation qui n'est en rien liée au hasard, puisque chaque jour, plusieurs milliers de personnes traversent la Seine à cet endroit. La RATP compte ainsi évaluer l'intérêt d'utiliser des navettes autonomes dans des logiques de couvertures du dernier kilomètre ou comme solution palliative dans des zones démunies de transport. Dans cette optique, les trois partenaires vont, durant l'été prochain – selon toutes vraisemblances – ouvrir une ligne à Vincennes (94), entre les nœuds de transport et le site touristique du Parc Floral.

EasyMile s'embarquera également dans un programme au Plateau de Saclay (78), terre de développement des véhicules autonomes. Autant d'annonces qui donnent une autre ampleur à la levée de fonds conclues la semaine passée. Pour rappel, Alstom a investi 14 millions dans le capital du constructeur avec l'ambition de le doter des moyens industriels capables de supporter la croissance potentielle.