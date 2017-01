Skoda à l'heure des SUV

Avec le Kodiaq, en mars, et le Yeti en fin d'année, Skoda va compter deux SUV dans sa gamme. De quoi faire de l'année 2017 une nouvelle référence après un exercice 2016 déjà couronné de succès.

L'heure est à la conquête chez Skoda. Le lancement cette année de cinq nouveautés dont deux SUV explique les ambitions de la marque. Mais avant d'évoquer ce futur en France, faisons un rapide retour sur l'exercice 2016. La marque tchèque a immatriculé 23 615 véhicules (+8,5 %) sur notre territoire et enregistré 24 905 commandes (+11 %). "Une performance" pour Lahouari Bennaoum, le directeur de Skoda France, car la croissance du marché global s'est limitée à 5,1 % et les commandes ont seulement progressé de 2,5 % sur l'année." Le directeur n'a pas manqué de souligner que cette croissance avait été réalisée sans SUV dans la gamme. Des SUV qui ont représenté 60 % des 100 000 immatriculations supplémentaires dans l'hexagone en 2016. Un nouveau potentiel que Skoda ne va pas manquer cette année.

Longtemps habituée à une grosse nouveauté par an, Skoda va donc connaitre une année 2017 extraordinaire avec pas moins de cinq lancements. En plus d'une vraie refonte de l'Octavia, il y aura les facelifts de la Citigo et de la Rapid mais surtout l'arrivée du Kodiaq, en mars, et du nouveau Yéti en fin d'année. "Nous visons en 2017 une croissance de 10 %, annonce Gilles Lechevalier, directeur commerce de la marque, soit une part de marché de 1,35 %, contre 1,22 en 2016." En volume cela se traduirait par 26 000 unités. Dans ce total la part des ventes flottes devra elle aussi gagner 10 %, soit 9 000 unités pour ce canal et ainsi représenter 35 % du volume global. Sur ce point, après cinq ouvertures de Fleet Center en 2016, Skoda veut en totaliser 40 à la fin de l'année. Mais le travail sera aussi renforcé sur des cibles comme les petites flottes ou les professions libérales grâce à l'arrivée de SUV dans la gamme.

A l'image de la filiale française, le réseau suit la même trajectoire avec une rentabilité en amélioration : après 0,9 % en 2015, à la fin du troisième trimestre 2016 elle atteignait déjà 1,15 % en moyenne. Celle-ci doit à l'augmentation des volumes, des heures facturées dans les ateliers mais aussi au prix moyen de vente qui a encore progressé de 7 % en un an. Grâce à la Superb (dont le prix moyen est 38 000 euros et dont les ventes ont bondi de 59 %) il atteint maintenant 24 426 euros. Une tendance que le Kodiaq devrait venir amplifier.

Un argument de plus pour séduire des investisseurs et développer la capillarité du réseau. Si d'ici 5 ans l'objectif est d'atteindre 165 points de vente, durant l'année 2017 la marque souhaite le faire passer de 140 à 148 en travaillant sur les grandes métropoles et les villes moyennes comme elle l'a déjà fait à Lyon ou Marseille par exemple. Ainsi en plus de la capitale des Gaules le panneau Skoda est maintenant accroché à Vénissieux et Villefranche-sur-Saône. Idem dans les Bouches-du-Rhône où Marignane est venue compléter le dispositif local.