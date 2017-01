Hyundai dévoile ses ambitions 2017

Hyundai Motor France anticipe une hausse de ses immatriculations d'au moins 10,5% sur 2017. Cette croissance devrait être portée non seulement par les ventes du Tucson mais aussi par une percée de la marque sur le segment C et une envolée de ses ventes en B-to-B.

Les immatriculations de Hyundai Motor France sont de nouveau attendues en forte hausse sur 2017. Après avoir progressé l'an dernier de 17% avec 28043 véhicules commercialisées, elles sont en effet attendues en progression d'au moins 10,5% entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. "Nous misons sur les 31000 immatriculations", précise Lionel French-Keogh, directeur général de Hyundai Motor France. Et le constructeur ne compte pas uniquement y parvenir en misant sur le Tucson, le SUV de la marque ayant contribué à hauteur de 46% au mix de ventes 2016 de Hyundai Motor France (28% au niveau de l'i20).

"Nous comptons aussi y parvenir avec la version hybride rechargeable de la Ioniq qui sera disponible au second semestre, le lancement de la nouvelle i30 qui sera proposée en cinq portes mais aussi en version coupé et en version break, et enfin avec la mise sur le marché d'un nouveau SUV de segment B qui sera lancé courant octobre", poursuit Lionel French-Keogh. Le mois de septembre donnera lieu par ailleurs au lancement de l'utilitaire H350, véhicule appelé à comptabiliser quelque 400 immatriculations en année pleine.

Avec la Ioniq - elle est déjà accessible en version hybride standard et en version électrique - ainsi que la nouvelle i30, il s'agit pour la marque de retrouver quelque peu des couleurs dans le segment C. "Nous souhaitons y voir notre part de marché passer de 0,6% à 1,2%", confirme le directeur général de Hyundai Motor France. Le SUV de segment B que va lancer la marque ? Il a vocation, lui, à enregistrer le même nombre d'immatriculations que le Tucson, avec de 800 à 1000 unités dès 2017. Et bien sûr, dans la mesure où les entreprises sont férues de modèles du segment C ainsi que de SUV, Hyundai va plus que jamais chercher à progresser auprès des professionnels. "Nous souhaitons voir nos seules ventes à sociétés progresser de 20%", indique d'ailleurs Lionel French-Keogh.

Et la nouvelle i30 devrait jouer ici un rôle essentiel : forte d'un meilleur TCO, ses immatriculations flottes et LLD doivent au minimum doubler sur 2017. Le nombre de Centres Hyundai Entreprises doit passer lui de 35 à 40 unités entre début 2017 et fin 2017. Ces infrastructures ont contribué pour moitié aux ventes sociétés de Hyundai Motor France sur 2016 (5616 unités, soit une participation aux immatriculations totales de Hyundai Motor France de 20%). En plus de disposer de vendeurs sociétés et d'exposer des véhicules, toutes ces infrastructures doivent proposer des offres de financement en crédit, en crédit-bail et en LLD, Hyundai proposant une offre de LLD en marque blanche avec Arval sous l'appellation de Hyundai Leasing.

Autant dire donc au final que des évolutions majeures de parts de marché devraient avoir lieu cette année chez Hyundai Motor France. Si la part de marché de la marque auprès des seuls particuliers était l'an dernier de 1,6%, elle n'était encore que de 1,2% au niveau des seules flottes (0,72% au niveau du seul marché LCD). "En l'espace de trois ans, notre part de marché sur le segment des sociétés est toutefois passé de 0,4% à 1,2%", relève Lionel French-Keogh. A noter aussi que le nombre de sites proposant l'offre de location Hyundai Rent concerne à ce jour 15 distributeurs et devrait en concerner au moins le double à la fin 2017. S'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, elle a été conçue en partenariat avec Ucar.

1,39%

Part de marché globale de Hyundai l'an dernier en France.

900

Nombre de contrats LLD comptabilisés l'an dernier par Hyundai Motor France (+ 95%)

150

Nombre de Ioniq commercialisées tous les mois aujourd'hui en France.

5

Nombre de modèles Hyundai proposés aujourd'hui en version Business en France (i20, i30, i40, Tuscson et Ioniq).

1,2%

Taux de rentabilité que devrait avoir réaliser le réseau Hyundai en France sur 2016 (le chiffre définitif ne sera connu que courant février).