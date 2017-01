Financement : Ford et AutoFi changent le parcours

Le groupe de Dearborn a scellé un accord avec AutoFi qui débouchera sur le lancement d'une plateforme virtuelle par laquelle les clients feront leur demande de financement. Un changement de paradigme dans le parcours d'achat.

Il y a du nouveau dans la digitalisation du parcours client chez Ford. La marque à l'ovale – et plus précisément sa captive Ford Credit – vient de lancer une plateforme avec AutoFi qui servira à formuler et à suivre sa demande de financement lors d'un achat de véhicule, a fait savoir le groupe.

Tout part d'une étude réalisée par Harris Poll pour le compte de Ford auprès de 1000 adultes américains. Il en résulte que 83% d'entre eux souhaiteraient réduire le temps de visite en concession lorsqu'ils viennent acheter une voiture. De fait, Ford Credit a eu l'idée d'une plateforme accessible depuis son site Internet et depuis tous les types de terminaux de connexion, par laquelle le client peut réaliser sa demande de financement en toute transparence.

L'association avec AutoFi facilite le process et l'intégration dans le réseau de la marque. La société, qui s'est forgée une réputation en tant qu'éditrice de plateforme Web, s'attend à jouer un rôle de "game changer" dans la vie des consommateurs et des distributeurs, selon les termes de son P-dg Kevin Singerman. En réalité, le choix d'AutoFi s'avère naturel dès lors que Ford Motors Credit Company fait partie des actionnaires, au même titre que d'autres fonds d'investissement.

L'ambition de ce projet demeure de réduire les délais jusqu'à la signature du bon de commande, mais Ford ne s'avance pas sur un objectif de conversion. De plus, le groupe n'a pas fixé de calendrier quant à une éventuelle traversée de l'Atlantique par ce service innovant.