Baromètre PwC : Confiance et menaces accrues pour les dirigeants en 2017

Le 20e baromètre PwC sur l’opinion des dirigeants d’entreprise révèle une hausse de confiance concernant l’année à venir, mais souligne le renforcement d’un climat d’incertitude lié à l’apparition de nouveaux risques.

Croissance, augmentation d’effectifs, menaces et inégalités, 1379 dirigeants d’entreprise issus de 79 pays ont émis leurs opinions à propos de l’année 2017, laissant figurer des résultats nuancés. S’ils sont majoritairement confiants concernant les perspectives de croissance à venir pour leurs entreprises (38% sont très confiants, 47% se déclarent confiants, 29% tablent sur une reprise de l’économie mondiale), les dirigeants se disent très préoccupés par le climat d’incertitude économique (82% d’entre eux).

Autres principales menaces, l’excès de réglementation (80%) et la pénurie de certaines compétences clés (77%), mais aussi le protectionnisme qui devient un sujet de préoccupation croissante : 59% des dirigeants disent s’en soucier, alors que le chiffre atteint même 64% aux Etats-Unis et au Mexique. Lors de la 1e édition du baromètre PwC en 1998, les dirigeants d’entreprise avaient une opinion positive sur les facteurs de la mondialisation. Mais aujourd’hui, s’ils reconnaissent toujours certains aspects positifs du phénomène comme la libre circulation, ils sont bien plus réservés quant à son action pour réduire les inégalités ou faire face à la menace du changement climatique :

"Malgré ce regain d’optimisme, les dirigeants sont conscients des défis qui les attendent. Trois se distinguent en particulier : trouver l’équilibre entre ressources humaines et technologiques, préserver la confiance du public dans leur entreprise, à l’heure où le rôle de l’entreprise pour créer de la richesse au profit du plus grand nombre est remis en cause, et faire que la mondialisation profite à tous en veillant à une répartition plus juste de ses bienfaits", analyse Bernard Gainnier, président de PwC France et Afrique francophone.

Autre tendance notable, et contrairement à la décennie précédente, les pays émergeants n’attirent plus autant d’investisseurs, au profit des pays développés, alors que des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil étaient considérés comme des valeurs sûres. En 2017, les cinq premiers pays cités comme source de croissance sont les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni (malgré le vote du Brexit) et le Japon. La France progresse cette année, en intégrant le Top 10 directement à la 9e place.

A l’ère des transformations digitales, près d’un quart des dirigeants (23%) estiment que la technologie va entièrement redessiner le paysage concurrentiel de leur secteur au cours des cinq prochaines années. Mais ils sont également préoccupés par la façon dont les données peuvent être aujourd’hui utilisées et détournées. Ainsi, 91% d’entre eux se disent inquiets par la façon dont la confidentialité des données et les questions de déontologie pourraient entraver la confiance dont jouit leur entreprise à l’avenir. La cybersécurité, les failles dans la sécurité des données et les interruptions informatiques représentent les trois principales menaces capables d’entamer la confiance que leur accordent leurs parties prenantes.

"Les entreprises qui gagneront un avantage concurrentiel seront celles qui se révéleront capables de faire de la technologie une force, tout en intégrant l’humain au cœur de ses actions et de ses prises de décision", confirme Bernard Gainnier.