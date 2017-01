Ventes record pour Kia Europe

Avec plus de 435000 véhicules vendus, Kia Motors Europe établit un 9e record consécutif sur notre continent. Le 10e est attendu pour cette année.

En 2016, Kia a vendu 435316 véhicules en Europe, la meilleure performance annuelle de son histoire. Avec une hausse en glissement annuel de 13,1%, Kia Europe maintient une croissance continue depuis 2008, et vise désormais les 460000 pour l’année en cours.

Sa part de marché s’établit à 2,9% sur le Vieux Continent, favorisée par l’extension de la gamme européenne de Kia. Les nouveaux Sportage et Niro hybride, mais aussi les nouvelles déclinaisons de la Kia Optima ont permis à la marque d’élargir sa clientèle. Le premier, modèle phare du constructeur a enregistré en 2016 une hausse de 31,7% sur ses ventes.

"Kia s’est octroyé une part de marché record en Europe au cours des douze derniers mois, grâce aux excellents chiffres de ventes réalisés avec ses modèles établis de longue date et à l’arrivée de nouveaux modèles et versions en 2016", a déclaré Michael Cole, COO de Kia Motors Europe. "Le lancement des nouvelles Kia Rio et Kia Picanto en 2017, ainsi que de la nouvelle berline coupé Grand Tourisme Kia Stinger nous permettra d’atteindre l’ambitieux objectif que nous nous sommes fixé cette année, à savoir la vente de plus de 460000 unités."

Alors que 55% de ses ventes européennes proviennent de modèles assemblés en Slovaquie, la marque prévoit cette année d’investir 130 millions d’euros supplémentaires dans l’usine de Zilina, où ont été produits, en 2016, 339500 véhicules et 612900 moteurs.

Avec 33684 immatriculations et une part de marché de 1,67%, Kia Motors France a fortement contribué à la croissance européenne du constructeur. Kia signe alors une double performance sur le marché français. Celle de battre son record de ventes historique de 2013, mais aussi de réaliser une croissance de 15,6% sur un marché à +5,1%.