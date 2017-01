Les conducteurs de VE sont des hommes

Le fournisseur de bornes de rechargement, NewMotion a mené une étude européenne sur les conducteurs de véhicules électriques et leurs habitudes. Parmi les enseignements, il en ressort que les possesseurs sont très souvent des hommes.

Alors que les ventes de VE vont bon train, comme en atteste la bonne dynamique du marché français, le fabricant de bornes de rechargement, NewMotion s'est interrogé sur le profil et le quotidien des utilisateurs de véhicules électriques. L'enquête menée auprès de 5000 Européens a révélé que le VE est une affaire d'hommes. En effet, 82% des possesseurs sont du sexe masculin.

Fort heureusement, cela n'exclut pas les femmes pour autant. Bien au contraire, il faut prendre ce chiffre avec recul car, d'après NewMotion, 92% des utilisateurs interrogés sont mariés ou en concubinage et 94% de ces mêmes sondés vivent dans un foyer de deux personnes au minimum. Il faudrait pousser l'enquête pour connaître l'identité du décisionnaire dans les actes d'achat de VE.

Le VE est-il une voiture familiale ? Pas vraiment dans son utilisation. Pour 57% des possesseurs, il sert à se rendre sur le lieu de travail. En revanche, il n'est pas le levier de rajeunissement que les marques recherchent tant dans leur plan marketing. A en croire l'étude de NewMotion, l'âge d'un conducteur de VE en Europe dépasse les 41 ans dans 82% des cas.

Des interfaces intelligentes

Sans surprise, les utilisateurs de véhicules électriques sont motivés par les économies générées. Si bien que 48% des conducteurs ont changé leur manière de rouler de manière plus raisonnable. De fait, 25% des sondés estiment économiser 60% des frais de transports mensuels. D'ailleurs, NewMotion s'est prêté au jeu de la comparaison et parvient à la conclusion qu'une Renault Zoé coûte 800€ de moins par an qu'une Clio IV 0.9 TCE de 90ch, à kilométrage équivalent.

Last but not least, il apparaît à la lecture des réponses que les utilisateurs de VE souhaitent voir évoluer les interfaces homme-machine. 60% des sondés attendent des bornes équipées d'écrans capables de donner une information sur le niveau de charge et l'autonomie potentielle à un instant précis. On se souvient alors du projet Pomme de Renault, au CES de Las Vegas, qui explorait justement une nouvelle façon de communiquer les informations. Autre réalité, mais cette fois davantage liée à l'ère du temps, 70% des utilisateurs aimeraient intégrer leur véhicule à une plateforme de partage de particuliers à particuliers. Nos pépites françaises ont des cibles toutes désignées.